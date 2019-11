Evita que tu empresa se convierta en un fantasma tecnológico

Si analizamos el ranking Fortune 500, que enlista a las compañías más importantes del planeta desde 1955, en términos de ventas, podremos notar que aproximadamente un 80% de ellas desaparecieron para 2016, lo que no sólo demuestra que no es fácil adaptarse a las exigencias del mercado durante períodos tan extensos, sino que el cambio y la innovación son imprescindibles para no convertirte en un fantasma tecnológico.

Podríamos decir que un fantasma tecnológico es algo obsoleto que en ocasiones pareciera ser útil, que probablemente a veces te sacará del apuro, pero que en realidad está ahí en la espera de algún día servir de nuevo, es una oportunidad perdida y un evento terrible condenado al fracaso.

Evita que tu empresa se convierta en un fantasma tecnológico

Suena terrible, ¿cierto? y seguramente no te gustaría que alguien se expresara así de tu negocio, sin embargo, es algo que sucede con frecuencia, cuando le temes a la evolución.

Hay cientas de historias parecidas, pero hay dos que están especialmente grabadas en nuestra memoria; el catastrófico desenlace de dos gigantes en el mundo de los negocios: Kodak y Blockbuster.

Probablemente recuerdas el gran monopolio de Kodak. En los 70’s, aproximadamente el 90% de las películas y las cámaras vendidas en Estados Unidos eran Kodak, y de hecho, en 1975, esta empresa fue la que creó la primera cámara digital, sin embargo, consideraron que no sería ‘prudente’ invertir demasiado en esta área y para 2012 se declararon en bancarrota.

Te puede interesar: México es el tercer país más innovador de Latinoamérica

Evita que tu empresa se convierta en un fantasma tecnológico

Ahora bien, ¿qué pasó con Blockbuster? Probablemente no hay nadie que no recuerde pasear por sus pasillos con una bolsa de palomitas de cortesía, sin embargo, en el 2000 decidió rechazar la propuesta de Netflix para crecer juntos en el formato de streaming, puesto que “no tiene sentido pagar una suscripción ilimitada porque el negocio está en las penalidades por la demora en devolución”, así que para 2013 Blockbuster ya había desaparecido.

Entonces, ¿cuál es la moraleja? No abrirle las puertas a la innovación e invertir en tecnología es una sentencia de muerte segura y lo mejor que puedes hacer hoy para preservar tu legado el día de mañana es prepararte para los retos futuros. No hay vuelta atrás, la tecnología es cada vez más importante y necesitas implementarla.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.