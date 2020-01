Estos son los 5 errores de marketing en redes sociales que debes evitar

Empezaremos con lo más importante, debes asegurarte de no tener un perfil privado o estar utilizando tu cuenta personal en las redes sociales, sino más bien una cuenta de negocios. A continuación te diremos varios de los errores que cometen una gran parte de las marcas cuando llevan a cabo mercadotecnia en redes sociales.

Publicar solo por publicar

Si bien el fin de las redes sociales es crear una interacción con los usuarios, por tal motivo si no hay nada relevante que decir, mejor quedarnos callados. Si no tenemos algo interesante que compartir, no compartamos. Ya que el contenido forzado es detectado como poco auténtico. Con el inmenso contenido en la actualidad, varios usuarios se han vuelto expertos al momento de identificar contenido basura, y conforme va pasando el tiempo cuentan con mejores filtros.

Conservar una agenda bastante rígida

La mayoría de las firmas se excede en una estrategia de mercadotecnia en redes sociales, es decir, se encierran en una idea, y pese a que los resultados nos comprueban que no está funcionando con el público, continúan por el mismo camino, ya que no desean salirse de su plan.

Esto resulta un gran error, pues nos encontramos desperdiciando nuestra creatividad. Si en dado caso se nos ocurre una brillante idea porque pasamos por un momento de inspiración, pero nos vemos frenados porque sabemos que la siguiente publicación debe ser una frase inspiraciones, entonces guardas eso que se te había ocurrido para otro tiempo. Esto afecta lo bueno de compartir en tiempo real en las redes sociales, frena el flujo creativo y restringe la distribución de tu contenido.

Tampoco es bueno porque debemos poner total atención a nuestro público, tenemos que tomar decisiones de acuerdo a nuestros resultados, es necesario probar nuevas y distintas formas de relacionarnos con nuestra audiencia para que no se aburra.

Exceso de promoción de productos, sin suficiente marketing en redes sociales

La realidad es que no siempre el público sabe lo que quiere y puede ser que desee tu producto o servicio. No obstante, también cabe la posibilidad de que pierda motivación si lo estás promoviendo y vendiendo constantemente.

Falta de consistencia de marca

Si deseas construir y conservar una marca poderosa, debes centrarte en la consistencia de marca. Para ser más claros, consistencia no significa monotonía. Por eso no debes publicar el mismo contenido una y otra vez. Debes conservar variedad y poner a prueba distintos formatos. Claramente respetando la misión de la marca, el tono y especialmente la imagen y el estilo.

Usar LinkTree como el link de tu cuenta en Instagram

Si para el link en tu perfil de Instagram usas LinkTree estarías cometiendo un error, pues dependes de un tercero, es decir, no tienes ningún tipo de control. En dado caso de que LinkTree se cayera, tú igual caerías. Además, estás sacrificando la promoción de tu marca, pues tienes que trabajar con sus temas y parámetros. También con la versión gratuita no existen analíticos y con la versión pagada son muy limitados. Por si fuera poco, toda tu información le pertenece a ellos.

