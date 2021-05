Estética y resistencia por igual en asadores de elaboración artesanal

Emprender para Ernesto Vidaña de 52 años, no tiene que ver con la edad; él ha roto tabúes al iniciar hace tres años su propio negocio en un momento crítico, había perdido su empleo, así que puso manos a la obra literalmente arrancando un negocio de cero, solo con una mínima cantidad de dinero como inversión.

Tiene un catálogo de más de 35 modelos diferentes de asadores y parrillas; puede darle forma a cualquier idea que el cliente tenga, incluso mejorar un diseño previo.

¿Cómo empezaste, qué fue lo primero que hiciste para iniciar tu taller?

Aún estaba trabajando en una compañía y de esos días raros en los que de pronto baja el trabajo, me quedé observando un tanquecito que estaba ahí arrumbado en el patio y me puse a pensar que podría hacer con ese material. Así que lo partí en dos y en cuestión de unas horas ya había hecho el que sería el primer asador

¿Cuántos años estuviste como soldador de compañías?

Toda una vida, estudié una carrera técnica y me empleé como soldador, trabajé para diferentes compañías

¿Y cuándo iniciaste formalmente tu propio taller, pensaste en el éxito que tendrían tus productos?

Realmente sentía un poco de temor, pensaba que el mercado para el tipo de asadores y parrillas que elaboró era muy selecto y sabiendo que no es un producto de primera necesidad sería un poco difícil colocarme en el mercado.

Ernesto Vidaña estudió la carrera técnica de mecánico eléctrico. Se especializó en pailería y soldadura (trazo, corte, armado y soldadura)

Recuerdo que mi primer cliente me mandó una foto de un asador que vendían en una tienda departamental y me dijo claramente, mira Ernesto, necesito este asador, igualito, lo venden en tal lado pero se me hace costoso, pienso que si lo haces tú podríamos reducir costos y así fue, cuando el asador quedó terminado se lo vendí a la mitad del precio en el que se vendía en la tienda departamental, este cliente quedó tan satisfecho que me recomendó con sus amistades y con potenciales clientes y en cuestión de días ya tenía varios pedidos.

¿Qué hace diferente a tus asadores a los que se venden en los establecimientos comerciales?

Diseñamos y fabricamos asadores de calidad, cuidando detalles y estética, usamos materiales resistentes. Las técnicas que empleamos tanto en el diseño de los asadores y las parrillas como las técnicas para el doblado de las láminas son completamente artesanales; no usamos herramientas como dobladoras o troqueladoras para trabajar la láminas, por lo que las soldaduras y empates son apenas perceptibles y esto es justamente lo que les da la apariencia de artesanales de estar hechos a mano totalmente, porque realmente así es como lo hacemos; no producimos en serie, cada asador tiene su tiempo de fabricación.

¿Y dónde has vendido?

En todos los municipios de Tabasco y en varios estados, pero sabemos que aún nos falta mercado por incursionar, tenemos envíos a toda la república, pero principalmente la atención y entregas son personalizadas.