Este es el principal ENEMIGO de los EMPRENDEDORES. ¡Nunca llegarán al éxito!

Si te preguntas qué es lo que podrías estar haciendo mal, tal vez te sorprenda saber que no tiene nada que ver con tu inteligencia o dedicación; si eres emprendedor y no logras ver resultados positivos para tu empresa, probablemente te haga falta dormir, pues privarse del sueño ocasiona que tu cerebro no ‘funcione’ bien.

Sí, es difícil preocuparse por las horas que dormimos al día cuando tenemos un sinfín de pendientes en el trabajo, pero si no le dedicamos el tiempo suficiente a esta actividad, todas nuestras tareas del día se verán mermadas.

De acuerdo con CEO Blog Nation, las razones más comunes por las que los emprendimientos fracasan son la falta de visión, planeación y fondos insuficientes, sin embargo, hay una variante que la mayoría no toma en cuenta y se trata de nada más y nada menos que el descanso.

Una serie de tres estudios, descritos en el Harvard Business Review (HBR) y realizados por investigadores de la Universidad de Oregon y la Universidad Estatal de Michigan, demostró lo importante que es el sueño, específicamente para los emprendedores, quienes demostraron tener un peor rendimiento y una peor toma de decisiones cuando no descansaron.

En el primer estudio se analizó la capacidad de juicio de los participantes; para ello, se les mostraron tres ideas de negocio, dos muy prometedoras y una interesante, pero sin las bases suficientes para funcionar. Los dueños de negocio que no habían dormido lo suficiente, batallaron para identificar cuáles eran las mejores propuestas.

En el segundo, que tuvo una duración de varios días, se les preguntó a los emprendedores cuánto tiempo habían dormido (cada día) y posteriormente se les pidió analizar la calidad de una serie de ideas de negocio. Al igual que en el estudio anterior, se descubrió que cuando los participantes estaban más exhaustos, tenían una menor capacidad para calificar proyectos.

Por último, en el tercer estudio se dividió a los participantes en dos grupos: el primero tuvo que mantenerse despierto durante las 24 horas anteriores a la prueba, y el segundo tuvo la oportunidad de descansar por lo menos 8 horas.

Se midió su rendimiento para analizar la viabilidad de un concepto comercial y su capacidad para encontrar nuevas aplicaciones de ideas preexistentes. Los resultados demostraron, de nueva cuenta, que aquellos que descansaron tuvieron mejores resultados que su contraparte.

Así que ya lo sabes, si tu mente está cansada tienes menos probabilidades de tener buenas ideas y tomar mejores decisiones, y si lo que quieres es alcanzar el éxito, deberías comenzar a tomarte tu descanso en serio.

