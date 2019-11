Esta app de Mercedes Benz te dice si te conviene un coche eléctrico o no

Cada vez son más las personas que se animan a cuidar el planeta con un coche eléctrico, sin embargo, no todos analizan si este se podría adaptar o no a su estilo de vida, por eso, el fabricante alemán de coches de lujo, Mercedes Benz, lanzó una nueva aplicación que te dice si te conviene o no un auto con estas características.

Más allá de la potencia y el rendimiento, la única forma de saber si la batería de un auto eléctrico podría aguantar tus trayectos diarios es probándolo por unos cuantos días o semanas, sin embargo, las agencias de coches no ofrecen esta cortesía, es por ello Mercedes Benz lanzó ‘EQ Ready’.

Con EQ Ready podrás medir tus desplazamientos y conocer si un coche eléctrico se adaptaría a tu rutina diaria.

Con esta aplicación podrás registrar tus trayectos a través de tu smartphone, independientemente de la marca o modelo de coche que utilices, y conocer de una forma más realista o precisa si necesitarías recargar tu auto a lo largo del día.

La función de seguimiento registra la velocidad, aceleración y paradas que realizas, sin embargo, también incluye parámetros ambientales como la temperatura y la altitud, con lo cual podrás simular la autonomía de un auto eléctrico y conocer el consumo de energía que emplearías, ya sea de un modelo híbrido enchufable o de uno puramente eléctrico.

Asimismo, la aplicación incluye las estaciones de carga públicas de la ciudad y los datos técnicos de los vehículos de las principales marcas, consumo de energía, autonomía, coeficiente aerodinámico, peso y baja resistencia a la rodadura.

Como resultado, con EQ Ready de Mercedes Benz podrás evaluar las necesidades eléctricas de tu estilo de vida con gran precisión y decidir de una manera más inteligente e informada si te conviene o no adentrarte en el mundo de los coches eléctricos o híbridos.

