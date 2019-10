Emprendedores mexicanos inventan piel hecha a base de nopal

La industria textil es una de las más contaminantes del planeta y la industria peletera se cobra la vida de millones de animales salvajes cazados y animales criados en granjas, que en su mayoría, son sometidos a crueles métodos de extracción de pieles, sin embargo, estos dos mexicanos han inventado una piel que no sólo es amigable con el medio ambiente, sino que no representa ningún tipo de maltrato animal.

Se trata de Adrián López y Marte Cázarez, dos emprendedores e innovadores mexicanos procedentes de Guadalajara que inventaron la primera piel orgánica hecha a base de nopal: ecofriendly, duradera y transpirable.

“Si hay muchos productos para la piel a base de nopal, ¿porque no crear piel?”.

A partir de este cuestionamiento fue que ambos empresarios comenzaron a darle forma a su proyecto, y aunque muchas personas les dijeron que sería imposible, los jóvenes se presentaron a nivel internacional, el pasado 2 de octubre, en una exhibición en Milán.

“¡Muchísimas personas nos dijeron que estábamos locos! y nosotros dijimos: ‘¿Cómo que no? Estamos en México, somos mexicanos, qué materia prima hay para aventar pa’rriba, pues nopal; crece solo, no necesita mucho riego, no se gasta mucha agua”, comentó Adrián López.

López y Cáceres, de 27 años, son considerados actualmente como pioneros en la piel orgánica transpirable y presentaron su línea de pieles el pasado 2 de octubre en la exhibición internacional Lineapelle (International Leather Fair), las más importante dedicada a la piel, accesorios, telas y sintéticos en Milán, Italia.

Te podría interesar: Hábitos para convertirte en un emprendedor altamente efectivo

Industria de pieles en el mundo

Si bien Estados Unidos es el mayor exportador de pieles en el mundo, gran parte de las granjas de pieles se encuentran en Europa (en este continente se producen el 70% de la piel de visón y el 63% de la piel de zorro, a nivel mundial), siendo Grecia, Italia y España los principales productores de prendas de piel.

Emprendedores mexicanos inventan piel hecha a base de nopal

De acuerdo con Anima Naturalis, estos son los animales de los cuales, en su mayoría, se extrae la piel:

Criados en granjas:

Visón, chinchilla, zorro plateado, zorro azul, marta, hurón negro, hurón blanco, mapache, nutria, perro común, gato común y conejo.

Animales silvestres:

Zorro gris, zorro rojo, nutria, castor norteamericano, coyote, marta, visón, mapache, ratón almizclero, marta rusa, ardilla rusa y china, armiño y la zarigüeya neozelandesa.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.