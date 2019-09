Emprendedor de AMOB crea muletas de cartón, una solución eco-friendly

Muletas der cartón AMOB, es una solución eco-friendly que el emprendedor Rafael Riego, tuvo desde hace aproximadamente siete años y hasta ahora fue reconocido por James Dyson, un concurso de diseño internacional que anima, impulsa e inspira a diseñadores con nuevas ideas para resolver problemas.

El premio fue otorgado a Riego por generar un aparato ortopédico, unas muletas y bastones accesibles para toda la población tanto en costo como en uso, una idea que surgió cuando el joven sufrió un accidente y estaba en el hospital, momento en el que se dio cuenta que había muchas personas que no podían acceder a estos aparatos.

“Es un proyecto que desarrollé hace casi 7 años, no sabía cómo desarrollar el proyecto, no sabía cómo darme a conocer y tenía miedo a que alguien me robara. Se quedó ahí por años hasta que llegó la competencia de James Dyson y decidí recuperarlo”, cuenta Riego.

Todo parece indicar que el emprendedor tuvo una gran inspiración del uso de cartón para las muletas, en la bicicleta de cartón elaborada por el ingeniero israelí Izhar Gafni. De tal manera que lo primero fue lograr el primer prototipo, tardó un mes en tener el primer prototipo capaz de soportar suficiente peso.

El diseño de las muletas está pensado para brindar mayor ligereza, ajuste personalizado y pueden transformarse en un bastón para caminar; además, son económicas. Luego de 30 prototipos, Rafael quiere mejorar el diseño de AMOB, así como lograr implementar una línea de producción que le permita vender el producto en unos 40 pesos.

La muleta pesa menos que una muleta convencional y es capaz de soportar un peso de hasta 150 kg, además es capaz de compactarse hasta quedar como un bastón.El emprendedor tiene varios proyectos de papel que van desde arte hasta objetos como lentes y billeteras elaborados todos en papel bajo el nombre de Paper Alliance.

