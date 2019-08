Emprende estos negocios desde la comodidad de tu casa

Emprender es una de las mejores ideas que puedes hacer, ya que puedes ser tu propio jefe, además de que no necesariamente necesitas un lugar para hacerlo, ya que, si no tienes, puedes hacerlo desde casa y si no se te ha ocurrido nada ¡aquí te damos algunas ideas!

Recuerda que al emprender tu negocio puedes satisfacer tu deseo personal, tener una estabilidad económica, incluso un negocio más grande, dependiendo de cómo te vaya, pero definitivamente puedes hacerlo desde casa.

Consultoría de pequeños negocios

La mayoría de los pequeños negocios no cuentan con la capacitación y la experiencia suficiente como para hacer frente a todas las dificultades, por lo que, si dominas el tema y tienes experiencia, esta idea de negocio la puedes hacer desde casa.

Marketing

Desde casa puedes desarrollar diferentes tipos de campañas, desde creadas para impactar en los influencers (blogueros influyentes o youtubers, entre otros) del mundo de la moda, la belleza, el ocio, estilos de vida, para que impulsen sus estrategias de comunicación.

Videos

Puedes optar por videos de publicidad o bien edición de videos para tus amigos y conocidos, de videos personales, bodas, de aniversario y más, también puedes optar por fotografía.

Guardería para mascotas

Puedes checar a tus alrededores y ofrecer tu casa para cuidar a perritos cuando sus dueños se vayan de vacaciones, además puedes sacar a pasearlos, una idea para ganar un dinero extra. Cada vez son más las personas que al salir de sus casas por unos días, y al no tener a quién dejarle el cuidado de sus mascotas, optan por contratar a alguien que se encargue de ello, además puedes ofrecer otros servicios adicionales tales como los de peluquería, baños y masajes.

Guardería para mascotas

Servicios de pago

Desde casa puedes hacer diferentes pagos a distintas personas, ganas una comisión por cada acción que hagas, puedes agilizar los servicios, ya que a muchas empresas no les gusta hacer este tipo de cosas.

