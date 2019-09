Elementos de diseño que no deberían estar en tu CV

El diseño de tu CV, en una entrevista de trabajo da una gran presentación de tu persona además de lo que está escrito puesto que hace que te comuniques de una manera apropiada ante la persona que está reclutando y hay algunos elementos que en definitiva tienes que descartar.

Es importante recordar que, en una entrevista, los formatos de tu documento deben estar lo más limpios posible, de tal manera que puedas facilitar la identificación de su contenido y estos elementos están demás en tu CV, según indicó mercado20.

Columnas

Es muy importante entender que un diseño en columnas de tu perfil profesional es un riesgo, sobre todo si consideras que este aspecto dará un valor visual. Lamentablemente un procesador alimentado por un algoritmo no se sorprenderá, por el contrario, si has guardado en un formato inadecuado tu documento, los espacios entre palabras desaparecen y se descompone la idea de muchos de los aspectos que describes de tu perfil.

Cajas de texto

Las cajas de texto son el primer elemento que debes eliminar de tu CV, ya que cumplen a pesar de que cumplen una función y ayudan a visualizar, en especial en el CV ocurre un grave espacios entre palabras desaparecen y se descompone la idea de muchos de los aspectos que describes de tu perfil.

Fuera las fuentes

En tu CV no cometas el error de jugar con muchos estilos de fuentes, ya que, si eliges algunas complicadas, el reclutador no va a poder identificarlas y por lo tanto, el texto de cada una de estas secciones no puede ser seleccionado.

Pie de página

Si tu CV tiene que ser procesado, estos datos pueden no ser tomados en cuenta, por lo que de inmediato se descompone toda la información profesional que habías propuesto.

