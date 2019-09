El ‘Catpreneur’ está de moda. Razones para emprender un negocio para gatos

No cabe duda que los gatos o ‘michis’, como popularmente se les conoce en México, se han ganado el respeto de la audiencia; cada vez tienen más seguidores y los amantes de estos felinos inventan más y más negocios y productos alrededor de ellos, de hecho, en Nueva York se lleva a cabo el CatCamp de forma anual y ahí puedes encontrar infinidad de entusiastas de los gatos y ‘catpreneurs’.

¿Catpreneurs? Así es, así se le conoce al emprendimiento de negocios dirigidos a brindar productos y servicios a los gatos y aunque suena un poco loco, incluso existe una revista para gatos.

Es más, esta industria es tan popular que para 2017 el CatCamp atrajo a 2 mil 500 visitantes en dos días, y el Catcon, la convención más grande sobre gatos, albergó a 27 mil visitantes entre 2015 y 2016 en Los Ángeles.

Así que si lo pensamos bien, esta industria podría resultar bastante gratificante, pues tal y como lo comparte Kate Benjami, que tiene un negocio de diseño de interiores para gatos, cada vez son más las personas que buscan consumir este tipo de productos y servicios:

“En los pasados 10 años se ha dado una gran explosión en los negocios relacionados con los gatos. Desde arte, productos y cosas que en general celebran lo maravilloso que son los felinos”.

Pero ahora la gran interrogante sería, ¿qué tipo de negocio podrías emprender como catpreneur? De acuerdo con la revista Entrepreneur, estos son algunos de los más llamativos:

Cafés para gatos

Este negocio surgió en Taiwán en 1998, pero se popularizó en Japón ya que las personas no pueden tener mascotas en sus departamentos. Actualmente, este país asiático alberga un total de 60 cafés para gatos y en Estados Unidos existen 17. Aunque resulta un negocio bastante caro, los dueños de estos lugares aseguran que es muy rentable y se sostiene en muy poco tiempo.

Vino para gatos

Sí, los gatos no pueden comer uvas, pero el vino para gatos está hecho a base de betabel y catnip (o la hierba de los gatos), y además de esta bebida existen otra gran variedad, como: la Meowgarita, Pinot Meow, White Kittendel y Moscato.

Revista para gatos

Por más increíble que parezca, existe una editorial especial para gatos y no, no habla sobre gatos… bueno sí, cosas de gatos que podrían resultar interesantes para los felinos, como por ejemplo: “La Anatomía de una bolsa de plástico” y “Subir a los árboles no es para cualquiera”.

