Educación digital: El qué, cómo y dónde aprender. Foto cortesía Tecnología 21.

Para los niños de la Generación X e incluso la Millennial, la digitalización llegó un poco más tarde, cuando por lo menos en el caso de los millennial, ya habían terminado sus estudios de primaria, pero a los de la Generación X, nos tocó vivirlo a algunos en la Universidad y a otros ya en la vida profesional, pero hoy en día los niños en preescolar ya tienen un Ipad en las manos y se les educa en ella desde temprano.

“La educación digital es ciertamente un trabajo de amor. Al mismo tiempo es una discusión reflexiva y detallada sobre la forma de la educación del futuro.” Howard Gardner.

Y llegó la computación...

Las escuelas de todo el mundo se han dedicado a enseñar prácticamente lo mismo durante toda la vida, matemáticas, ciencias sociales, idiomas, geografía, todo muy bien pero la computación antes llegaba tarde y prácticamente aprenderla era a base de apretar botones, equivocarte e ir aprendiendo solo, hasta volverte experto.

En nuestros días, los niños ya tienen como materia fundamental “computación”, ya hablan con lenguaje de programación, se han adaptado a la vida digital.

Materia fundamental hoy es computación.

Es accesible...

La educación digital permite que las soluciones educativas puedan tener un impacto nacional e internacional de forma rápida y eficiente.

Educación digital para el futuro del aprendizaje:

Según Mario Valadez, socio de Integración Tecnológica en Consultoría, Deloitte México, la innovación educativa habla de tres conectores esenciales:

Ecosistema integral de educación digital:

Para lograr un verdadero ecosistema integral, todo modelo educativo deberá tomar como base las pasiones e intereses de cada estudiante, asimismo, será necesario que la adquisición de conocimiento no sólo sea durante las horas escolares, sino que se extienda en cualquier hora y localidad.

Experiencia de aprendizaje continuo:

Desde el kinder hasta la educación superior los educadores deberán conectar el aprendizaje en el aula con el mundo real, de una manera que se adapte a las necesidades, los estilos de aprendizaje, la pasión, y potencial de cada alumno.

Integración de soluciones tecnológicas:

A través de estas herramientas se podrán detectar las fortalezas y áreas de oportunidad para los estudiantes, lo que contribuirá en el desarrollo de experiencias de aprendizaje personalizados.

Primeros años (De 3 a 5 años)

Lógicamente los bebés no están capacitados para aprender a programar, pero tampoco los niños en edad de educación infantil (de los 3 a los 5 años). Sin embargo, según los expertos pueden tener una primera toma de contacto más física, mediante juguetes y juegos.

Es el caso de la robótica y los robots de juguetes. Por ejemplo, el robot Doc de Clementoni (a la venta en plataformas como Amazon), además de incluir actividades educativas, les ayudará a aprender sus primeras secuencias.

Peppa Pigg

El robot de Peppa Pigg desarrollado por Adele Robots también servirá para introducir a los más pequeños en la robótica y la programación.

El sitio web especializado de Robots para Niños (www.robotsparaninos.com), además de estos, recomienda aquellos “sin pantallas” ,que no dependen de ninguna tablet, teléfono móvil o pantalla propia pues, al ser para los más pequeños, es preferible que no haga falta leer y la interacción del niño sea física, directamente con el robot. Como ejemplos, están Code & Go Robot Mouse, Matatalab, Botley o Cubeto.

El robot de Peppa Pigg

Pero no todo se reduce a la robótica. También hay algunas “apps” que, aunque abarcan más edad, están recomendadas a partir de los 4 o 5 años, como Kodable, Lightboot, Bit by Bit, o The Foos.

“Para los niños, aprender a crear la tecnología es como un superpoder”, según Hadi Partovi, CEO de code.org, organización que acerca la programación informática a escuelas y niños.

Comenzando la primera educación (6 a 9 años)

Para Partovi, a partir de los seis años "puede que no aprendan a crear ‘apps’, pero sí pueden aprender a resolver problemas mediante juegos, a entender la lógica del pensamiento computacional o a cuidar mejor su información cuando están en línea”, según declaró para el portal semana.com.

No obstante, algunos de los cursos y tutoriales de Code están indicados incluso a partir de los 4 o los 5 años (y tienen un curso express para preescolar), pero es cierto que estos abarcan, efectivamente, los 6 años.

“Los menores viven hoy en una realidad digital y les encanta aprender del tema”, explicó Partovi.

Scratch.Jr

A esta edad, además, hay otras alternativas, como “Scratch.Jr”, disponible de forma gratuita para Android e iOS (requerirá cierta soltura del pequeño con la tablet), que está recomendado especialmente entre los 5 y los 7 años. A partir de esa edad, especialmente desde los 8, está la versión “difícil”, la plataforma “Scratch”, recomendada hasta los 16.

Otras herramientas interesantes para aprender a programar durante la primaria son Blockly, Tynker, Python, Swift Playground, RoboZZle, Cargo-Bot, Daisy the Dinosaur, Logo o Hopscotch.

Scratch Jr

Preadolescencia (10 a 12 años)

Según Hadi Partovi, “cuando los niños tienen 10 años, ya pueden crear videojuegos o páginas web”. El CEO de Code afirma que “el aprendizaje de niños es rapidísimo, mucho más de lo que los adultos piensan”.

En esta etapa de fin de la primaria y antesala de la adolescencia, code.org y Scratch son las opciones más populares, que siguen adaptándose a esta época del crecimiento con desafíos que aumentan según la edad.

No obstante, hay más opciones, como Code Monkey, Ruby, o Alice. Incluso algunas de las herramientas y aplicaciones del apartado de primaria abarcan también esta franja de edad mayor.

Hadi Partovi

FUENTES: Forbes y EFE.

