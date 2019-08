Disney Plus ya tiene fecha de estreno y su contenido es excelente

Disney Plus, el nuevo servicio de streaming, ya tiene fecha de estreno, después de algunos meses cuando sus creadores lo presentaron por fin hará su debut el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos con un costo anual de US$70 a US$80 un contenido excelente.

Disney Plus ya tiene fecha de estreno y su contenido es excelente

Será en el 19 de noviembre Disney Plus llegará a Australia y Nueva Zelanda, a países de Europa occidental en la primera mitad de 2020en la segunda mitad del 2020 a zonas de Asia y a los países restantes en Asia en 2021. A Latinoamérica no llegará hasta el primer trimestre de 2021.

Esta nueva plataforma tendrá un gran nuevo y exclusivo catálogo de series de televisión y películas de su biblioteca, que podrá competir con otros servicios como son Netflix, Amazon Prime Video y, pronto también, Apple TV Plus y WarnerMedia.

TE PUEDE INTERESAR: Cofundador de Netflix revela cómo la empresa se convirtió en un éxito

Excelente contenido

El gran estreno estpa lleno de contenido exclusivo como 'The Mandalorian', la primera serie live action de Star Wars, Además contenido del Universo Marvel como las series de Wanda y Vision, Falcon y Winter Soldier y Loki. Una nueva entrega de la saga de Monsters Inc. Y las 30 temporadas de Los Simpsons. También anunció las fechas de estreno de las próximas tres Avatar que se esperan lleguen a Disney Plus seis a nueve meses después de su salida en los cines.

Disney Plus ya tiene fecha de estreno y su contenido es excelente

Dispositivos disponibles

Los dispositivos en los que estará disponibles Disney+ son: Apple TV. Android (smartphones y tablets). Android TV. Chromecast. Navegadores de internet. iPad. iPhone. PlayStation 4 (en todas sus versiones). Dispositivos Roku. Roku TV. Xbox One (en todas sus versiones).

Disney Plus ya tiene fecha de estreno y su contenido es excelente

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.