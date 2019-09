¿Cuáles son los negocios más rentables para emprender por internet?

Emprender un negocio no tiene por que ser tan difícil; sí, requiere tiempo, esfuerzo y muchísima dedicación, definitivamente no es un camino fácil, sin embargo, ya no son necesarios un gran capital y demasiados recursos, pues hoy en día es posible emprender por Internet y a continuación te diremos cuáles son los negocios más rentables.

Si has pensado en emprender, tal vez te anime conocer que de acuerdo con el Monitor Global de Emprendimiento (GEM) 2018/2019, elaborado por el Babson College y la London Business School, México ocupa el segundo puesto con el mejor contexto para emprender en América Latina, sólo por debajo de Argentina.

Luego entonces, podríamos concluir que no hay mejor momento para comenzar un negocio que ahora, especialmente contando con las herramientas y las facilidades que el Internet y diversos grupos de financiamiento ofrecen hoy en día. ¡Así que comencemos!

Monetiza tu blog personal

Si te gusta escribir, eres apasionado de algún tema en específico y te gustaría compartir contenido de valor con millones de personas en el mundo, comenzar un blog es una excelente idea, no obstante, hay que ir más allá de un simple “diario personal” (sí puedes contar tus historias, pero hay que ofrecer un plus, algo con lo que la gente pueda quedarse y por lo que deseen regresar) y definitivamente se trata de un negocio online con beneficios a largo plazo.

Conviértete en Youtuber

Sí, probablemente pienses que ya son demasiados los youtubers en este planeta, pero definitivamente se trata de un negocio rentable y hay audiencia para todo. ¿Te gusta cocinar, componer música, enseñar idiomas, hacer ejercicio, hablar sobre relaciones interpersonales o dar consejos para negocios? De estos y muchos temas más puedes hablar y crear contenido.

Además, Youtube es el segundo buscador más popular después de Google y si te gusta todo el tema audiovisual, definitivamente esta podría ser tu zona.

Crea un podcast

Muy similar a crear un blog o grabar videos, podría ser grabar un podcast y utilizar tu voz como principal herramienta. Si bien hasta ahora esta plataforma de comunicación no es tan popular en México como lo es en Estados Unidos, por ejemplo, sí se trata de una industria que cada año va creciendo.

De hecho, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora PwC México, en 2017 hubo 10.9 millones de usuarios de podcasts en el país, pero lo más interesante es que se estima que para 2022 esta cifra crezca a 31.5.

Vende tus creaciones en marketplaces

Ya sea que decidas comprar cosas y venderlas en MercadoLibre, por poner un ejemplo, puedes ofrecer tus servicios como compositor, diseñador, programador y demás en diferentes marketplaces. De igual forma, si eres más de crear artesanías, dibujar, tejer y hacer actividades del estilo, puedes vender tus productos por esta vía.

No obstante, también cabe la posibilidad de que te adentres con el comercio electrónico a través de tu propia tienda online. Se dice que es una de las maneras más rentables para generar dinero.

Da clases de idiomas online

Por último, si eres un experto en idiomas, puedes ofrecer cursos o clases particulares por Internet. Además, el español es la segunda lengua más hablada del mundo, así que también podrías enseñarle a los extranjeros (según los idiomas que tú domines), el cual podría ser un mercado más interesante, ya sabes, por aquello de la tasa de cambio.

