Crearon sistema de reconocimiento facial con cubrebocas puesto para la pandemia

Para que el virus no se siga propagando en todo el mundo, una empresa vietnamita de telefonía móvil Vsmart, perteneciente al grupo Vingroup, dispondrá de una tecnología de reconocimiento facial que identifica al usuario sin que se quite la mascarilla sanitaria, obligatoria en el país por la pandemia de COVID-19, esto se hará a través de una aplicación para que las personas no se contagien más.

De acuerdo a información de la empresa que está trabajando en este proyecto Vingroup, la tecnología desarrollada por la compañía VinAI Research, una división especializada en inteligencia artificial, solo necesita analizar una parte de la cara para reconocer con precisión a las personas, por lo que se espera que los siguientes días esta App funciones con todos los mecanismos requeridos.

App para evitar el COVID-19

Personas evitando el coronavirus

Asimismo la empresa no indicó cuándo estará disponible esta tecnología, que se puede utilizar con las cámaras de los dispositivos móviles sin necesidad de sensores adicionales, lo que ayuda a una instalación fácil y económica, sin embargo, será a través de una App descargada que no generará mucho trabajo, pues todas las empresas, oficinas y escuelas deberán tener acceso.

El creador de este nuevo sistema afirmó que su empresa está dispuesta a compartir esta tecnología de forma gratuita para contribuir a la salud pública, puesto que ayudará a la ciudadanía para que no se quiten el cubrebocas y se tenga contacto con las personas por ese ligero movimiento que puede ser la causa de muchas infecciones.

Evitará contagiarse más del coronavirus

TE PUEDE INTERESAR: Innovadores fotodetectores basados en puntos cuánticos altamente eficientes

Cabe mencionar, que la firma que lo hará ya trae un historia interesante, pues hablamos de Vsmart, la marca de móviles más potente de Vietnam, lanzó sus primeros teléfonos en diciembre de 2018, desarrollados por la española BQ tras su adquisición por Vingroup, el mayor grupo industrial de Vietnam.