Crean mapa interactivo de heladerías que ofrece servicio a domicilio

Sin duda esta cuarentena ha sido de antojos, es por eso que la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) desarrolló un mapa interactivo para que todas las personas puedan consultar por zona y por provincia, cuáles son las heladerías que ofrecen servicio a domicilio en medio de la pandemia de coronavirus así evitando que se propagué el virus y consumirlo en la comodida de tu hogar.

Varios empresario que se dedican a la elabaoración de helados sorprendieron al elaborar esta plataforma para que las personas identifiquen donde comprar un helado y ante “la situación delicada” que atraviesa el sector, además que este mapa interactivo “que beneficia a nuestros afiliados y usuarios sera de gran utilidad mencionaron en un comunicado.

Mapa de los helados

Mapa interactivo de heladerías

Esta nueva innovación se hizo en Argentina por parte de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines informó que también en el mapa podrán encontrarse recetas de helado artesanal para realizar en casa, de los cocineros Narda Lepes y Santi Giorgini. Cabe mencionar que el mapa en donde podrás hacer el servicio a domicilio es a través de https://bit.ly/deliveryhelados

De esta manera, los heladeros se aseguran de seguir teniendo ingresos y no sufrir un desplome de ventas en medio de una crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus. El aislamiento ya no es excusa para no tomar helado. Pues tambien es para cuidar de la economía del país que se ha visto afectado por el virus.

TE PUEDE INTERESAR: Industria agrícola apuesta por la innovación en medio de la crisis

Por otra parte a 55 días de que se haya confirmado el primer caso positivo de coronavirus, el pasado lunes en Argentina superó los 4.000 contagios. Un nuevo reporte del Ministerio de Salud de la Nación informó de otros 111 pacientes contrajeron Covid-19 y así el total de infectados desde que comenzó la pandemia llegó a 4.003. En las últimas 24 horas, 5 personas murieron y así la cifra de víctimas fatales en el país ascendió a 197.