Consejos para emprender un negocio que verdaderamente te apasione

Uno de los primeros consejos antes de emprender es elegir un tema que verdaderamente te apasiona, pues si de por sí emprender no es fácil, hacerlo en algo que no te llena o no te gusta, lo hace más complejo, superar los típicos retos y ver resultados pareciera cada vez más imposible. Entonces ¿qué debo hacer para emprender en lo que me apasiona?

Encuentra un nicho

Todos quieren convertir sus hobbies en negocio, aka los influencers, y esto no está mal, pero a veces no es ‘posible’, por ello hay que voltear a ver a otros lados y pensar no sólo en lo que nos gusta, sino en aquello en lo que somos buenos y que nos interesa.

Realiza una lluvia de ideas y trata de innovar los negocios ya existentes, aporta tu granito de arena y aprópiate de ellos, ¡deja tu creatividad fluya!

"Si no puedes descubrir tu propósito, descubre tu pasión. Ya que ésta te guiará directamente a tu propósito", Bishop T.D. Jakes.

Establece metas y recompensas

¿No te ha pasado que a veces te sientes sin rumbo, sin saber qué hacer? Por eso las metas y objetivos son tan importantes, pues nos ayudan a tener muy claro qué es lo que queremos y nos impulsan a trazar el camino para lograrlo. Además, lograr lo que nos proponemos nos hace sentir bien con nosotros mismos, nos motiva y llena de pasión.

Por otra parte, las recompensas pueden ser un gran incentivo para ‘partirnos el lomo’ con más ganas; hacen la aventura más emocionante y definitivamente nos impulsan, aunque claro, no siempre hay que ir detrás de una recompensa.

Cambia tu perspectiva

A veces cuando el camino es complicado, es inevitable no tener pensamientos derrotistas, pero es importante aprender a ser perseverantes y no tirar la toalla, luchar por lo que queremos y no perder el camino. Una visión negativa y pesimista no te sirve de nada, así que cuando te sientas fatigado simplemente cambia un poco tu rutina, recarga tus pilas y comienza de nuevo.

Disfruta lo que haces

Bien lo decía Steve Jobs, “la única forma de hacer un buen trabajo es amando lo que haces”. Sólo así podrás enfocarte completamente en ello, sin distracciones y con gusto, hacer los sacrificios necesarios y enfrentar los retos con más ánimo.

Fuente: Moe Kittaneh, Entrepreneur.

