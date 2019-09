Consejos para emprender sin poner en riesgo tu vida familiar

Si tienes una idea de emprendimiento, pero no quieres poner en riesgo tu vida familiar, no tengas miedo, ya que lo puedes hacer sabiendo equilibrar la situación, de manera que las largas jornadas de trabajo, reuniones, llamados a toda hora, agotamiento y estrés, afectarán a los de tu alrededor.

Claro que esta etapa de emprender implica mucha dedicación, especialmente al inicio cuando se acumulan las más diversas tareas, motivo por el cual es importante poner en marcha una serie de pautas para poder conciliar tu negocio y tu familia.

Si has decidido emprender, no debes dejar que el principio de este proceso sea un caos, por lo que debes organizarte muy bien, no debes permitir pasar muchas horas enfocado en tu proyecto, pocas horas dedicadas a tu vida personal.

Planifica tu calendario

La organización es esencial ya que de esta forma vas a poder planificar tus actividades y dedicar tiempo a tu vida personal. Hay varias formas de hacerlo: mensual, semanal y diario.

Delega tareas

Cuando eres emprendedor cuesta delegar algunas tareas, pero es indispensable hacerlo, deja estas tareas para aquellos especialistas con los que pretendas colaborar.

Aprende a desconectar

Debes dejar el trabajo por un lado para poder conectarte con tu familia, si has emprendido desde casa, lo ideal es que dediques un espacio para cada cosa y cuando termines cierres la puerta a modo simbólico, desconecta el teléfono del trabajo para centrarte en tu vida personal.

Deja tiempo para tu vida personal

Esta parte es muy importante, ya que muchos dejan a un lado este espacio, en tu calendario, debes dejar tiempo para dedicarlo a tu familia, actividades, deporte o aquello que te guste. De esta manera tendrás más claridad y lo harás centrado.

