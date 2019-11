Consejos para emprendedores para vender más

A nadie le cabe duda de que las ventas son un pilar imprescindible para la supervivencia de un negocio, sin importar qué tan grande o pequeño sea, las ventas son el motor que le permite seguir funcionando, pero tampoco hay duda de que se trata de un proceso bastante difícil y no a cualquiera se le da; por eso el día de hoy te enlistamos algunos de los consejos que Iosu Lázcoz relata en su libro ‘El Arte de Vender’.

"Las ventas son un valor estratégico dentro de las empresas. Son el pulmón y también el corazón de las empresas y, del mismo modo, que los órganos vitales se colapsan sin oxígeno, la empresa cierra sin ventas”.

Las ventas dependen de ti mismo

De acuerdo con el autor “El principal factor limitante en ventas [...] está en uno mismo”, así que hay que dejar de culpabilizar a todos los agentes externos (la crisis, el jefe, la competencia, entre otros), no dependas de ellos, concédete valor a ti, apuesta por ti y sigue adelante.

No vivas de las retas

Sí, luego de un arduo trabajo es bastante cómodo sobrevivir con las ‘rentas’ o los clientes que cada determinado tiempo nos compran, pero debemos continuar vendiendo, sin importar cuánto hayamos vendido el día anterior.

“Lo que hemos vendido hoy nos ayuda para construir nuestra autoestima como vendedores. Sin embargo, necesitas seguir vendiendo. Debes estar constantemente construyendo cartera. Lo contrario es morir lentamente”.

Consejos para emprendedores para vender más

Reconquista al cliente perdido

Por lo general, cuando un vendedor pierde a un cliente se molesta con él, se siente rechazado y con el orgullo herido, sin embargo, se olvida de que esto no es personal. Recuerda, un cliente perdido pasa la lista de clientes potenciales y ahora tu trabajo es reconquistarlo.

“Cuando pierdas a un cliente, agéndalo para hacerle una visita cada tres meses, una en la que no vayas a venderle nada, sino que le visitas para interesarte realmente por el cliente. Seguro que así tendrás la oportunidad de recuperarlo poco a poco. Pero, sobre todo, al principio, no intentes vender nada".

No vas a vender más haciendo lo mismo

Si quieres vender más, necesitas hacer algo diferente.

“Un consejo: innova, fórmate y hazlo también en técnicas y temáticas que no son solo de ventas, sino de PNL, coaching, técnicas de storytelling, técnicas de actuación, neurociencia aplicada a ventas, psicología e incluso libros sobre temáticas que tengan que ver con el ser humano".

Te puede interesar: Por qué la innovación es la clave para incrementar exponencialmente tus ventas

Consejos para emprendedores para vender más

Cultiva tu autoconfianza

La mejor manera de cultivar la autoconfianza es intentando, aprendiendo de los errores y volviéndolo a intentar. Cuando te dicen que no es un no a tu producto, no a tu persona, no lo tomes personal y continúa tu camino.

Ama lo que haces

Si quieres sobresalir, deberás amar realmente lo que haces. No tiene nada de malo vender únicamente para ganarse la vida, pero si quieres destacar, deberás comprometerte a convertirte en un vendedor excelente.

“Es perfectamente lícito trabajar en ventas para ganarse la vida, aunque si no amas esta profesión, si no la integras en tu manera de ver la vida, no destacarás nunca”.

Consejos para emprendedores para vender más

Fuente: Emprendedores.

Únete a nosotros en Instagram