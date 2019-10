Consejos de branding para que que tu marca personal sea atractiva FOTO CORTESÍA NOMBRA

La creación de la marca personal o branding personal es una forma en la que nos mostramos de forma pública , en la actualidad es muy utilizada pues tiene muchas ventajas, pero para que sea más atractiva y crezca aun más existen algunos consejos que te va a ayudar ¡Descubre cuáles son!

Ten un enfoque y no lo pierdas

Según integra indica que debes decidir cuál es tu mensaje clave y apégate a él. Tu mensaje enfocado para tu mercado objetivo hará que sea mucho más fácil crear contenido alrededor de tu marca personal y evitar que otros definan tu marca.

Ser genuino

Hay una manera fácil de tener una marca personal original, y es ser genuina y auténtica. “Sé genuino. Hará que sea mucho más fácil administrar su marca personal a diario”, explicó William Harris, experto en anuncios de Facebook de Elumynt.

Se muy consistente

Debes asegurarte que tu promesa personal de marca se mantenga constante, tanto en línea como fuera de línea, tienes que demostrar consistencia a través de tu comunicación, experiencia y apariencia, explica Fyiona Yong, directora y asesora de liderazgo millenial (ICF ACC).

No tener vergüenza

Algunas personas tienen miedo de compartir su conocimiento porque no quieren parecer arrogantes, pero es posible que no quieran hacer una escena sobre un tema polémico. Pero si no hablas de tu experiencia nadie te vaa conocer.

Usa una plataforma

Se debe tener una página propia en internet, puede ir más lejos y construir una red social propia con herramientas como Buddypress, una pagina de facebook, twitter, instagram u otra red social.

