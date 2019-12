¿Cómo perder el miedo a emprender? Consejos para ganar confianza

Todos hemos escuchado hablar sobre las alarmantes cifras de emprendimiento en México y América Latina; si bien cada vez son más los que se lanzan a emprender un negocio, son pocos los que llegan al éxito y prevalecen después de 2 o 5 años, pero que esto no te impida seguir tus sueños, ¡aquí te decimos cómo perderle el miedo!

Si bien no vamos a romantizar el tema, hay que mantenerse positivos y con buena actitud para trabajar arduamente. Sí, es necesario que te prepares, sí habrá muchísimos baches en el camino y sí, definitivamente no será fácil, pero no cabe duda de que valdrá la pena.

Existen diversos métodos o técnicas para perderle el miedo al emprendimiento, principalmente lanzarse al ruedo y trabajar arduamente, pero no a todos les parece la manera más atractiva, por eso a continuación te compartiremos algunos consejos más seguros y organizados para ir generando confianza e ir construyendo poco a poco tu éxito profesional y empresarial.

¿Cómo perder el miedo a emprender? Consejos para ganar confianza

Escala tu zona de confort

Leímos esta analogía del portal de Emprendices y la verdad es que nos gustó; imagina que tu zona de confort es una montaña, con forme vas escalando es probable que te comiences a sentir cansado, que te falte el aire y que en general, la subida se vuelva más difícil, pero definitivamente el paisaje será cada vez más bello y poco a poco te irás acercando a tu objetivo.

Entrena tu confianza

Muchos te dirán: ‘Simplemente atrévete’; y aunque esto suena bastante fácil, no es un método infalible ni adecuado para cualquier persona. Todos somos diferentes y necesitamos procesos distintos, ¡descubre cuáles son los tuyos!

Pequeñas victorias irán construtendo tu confianza y poco a poco te sentirás cada vez mejor. Ponte como meta conquistar todos los días un nuevo reto y si fracasas, no seas duro contigo mismo, esa es la mejor manera de aprender.

Te puede interesar: Cinco pasos para arrancar tu NEGOCIO como EMPRENDEDOR

¿Cómo perder el miedo a emprender? Consejos para ganar confianza

Pon en práctica lo aprendido

Ya has salido de tu zona de confort, te has atrevido a hacer cosas nuevas, te has preparado y has aprendido, has ganado confianza y te has enfrentado a muchísimos retos, ¡es momento de poner en práctica todo lo aprendido y emprender!

Únete a nosotros en Instagram.