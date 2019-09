¿Cómo hacer home office y ser productiva si tengo hijos?

El home office se ha pintado como la solución ideal para todos aquellos a los que no les gusta cumplir con un estricto horario laboral, quieren sentirse más libres y tienen hijos pequeños en casa, pero honestamente, si tus hijos demandan tu atención las 24 horas del día, es bastante complicado ser productivo, así que no te pierdas estos consejos para ser increíblemente eficiente, aún trabajando desde casa.

Parece broma, pero si trabajamos a distancia y la gente nos ve en casa, piensa que estamos perdiendo el tiempo, o al menos que contamos con el tiempo para abandonar nuestras actividades y hacer cualquier otra cosa, por ejemplo: sacar la basura, cocinar la comida o cualquier actividad similar.

No obstante, esto no podría estar más alejado de la realidad; trabajar desde casa es igual que hacerlo en una oficina, necesitamos concentrarnos y dedicarle tiempo, así que a continuación te compartimos los consejos de Marysol Materán (Entrepreneur) para sacarle provecho al home office, sin pelearte con tu rol de padre o madre.

Planifica tu día

Marysol es mamá de 3 niños pequeños, sin embargo, ellos no han sido impedimento para que continúe trabajando y desarrollándose como profesionista, así que su primer consejo es planificar tu día desde una noche antes.

Identifica cuáles son las actividades pendientes y ordénalas por grupos y prioridad. De igual forma, te será de mucha ayuda establecer cuáles son las tareas que debes hacer tú misma, cuáles puedes delegar y cuáles son las que puedes hacer con tus pequeños en casa.

Establece una rutina mañanera

La forma en la que comenzamos el día juega un papel FUNDAMENTAL en nuestra productividad y la manera en la que nos desempeñamos, así que regálate 10 o 15 minutos al despertar para hacer algo que te llene de energía, por ejemplo: escuchar tu canción favorita, meditar, agradecer, o hacer una pequeña rutina de ejercicio (la actividad física permite que nuestro cerebro se oxigene y trabaje mucho mejor).

Asimismo, recuerda bañarte y arreglarte; que te quedes en casa no es pretexto para estar todo el día en pijama. ¡Verás que esto también influye en tu energía y estado de ánimo!

Aprovecha tus horas de mayor productividad

Identifica cuáles son tus horas de mayor productividad y ¡aprovéchalas! Algunos científicos dicen que estas son las primeras 2 horas después de levantarnos, pero hay quienes no se activan verdaderamente hasta después de desayunar, e incluso por las tardes o las noches.

Distribuye tus tareas en bloques de tiempo

¿Recuerdas que en la escuela cada hora cambiabas de asignatura? Pues con el trabajo es igual. Ponle horarios a las tareas y enfócate completamente en terminarlas, una vez hecho esto pasa al siguiente pendiente.

Por cierto, si eres de aquellos que “goza” de hacer varias cosas a la vez, te advertimos que al final del día serás menos productivo y terminarás más cansado, pues no le permites a tu cerebro concentrarse completamente en algo. Así que evita el multitask y no pases al siguiente pendiente hasta haber terminado el primero.

Delega

Recuerda que no estás sola y apóyate en otros. En ocasiones tenemos demasiadas responsabilidades, pero nos negamos a soltar alguna porque no queremos perder el control, lo que al final nos deja estresadas, agotadas y hasta histéricas, porque probablemente las cosas no se terminen o no salgan bien. Así que delega y apóyate en las personas en las que confías.

