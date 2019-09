¿Cómo emprender un negocio si tengo un trabajo de tiempo completo?

En México, cada vez son más los que se atreven a emprender un negocio, sin embargo, ¿qué hacer cuándo se tiene un trabajo de tiempo completo? Muchos te dirán que renuncies, pues el emprendimiento requiere muchísimo tiempo y esfuerzo, pero si no eres millonario o bien, no tienes cientos de miles de pesos ahorrados, probablemente esta no sea la mejor idea.

Dado que necesitarás capital para echar a andar tu idea y seguirás consumiendo los mismos recursos que hasta ahora (aunque ya no te compres ese café por las mañanas y sacrifiques tus salidas del fin de semana; la luz, el internet, la comida, los estudios y en general, todo lo que gastas, no se paga solo), es necesario que crees un plan para darle vida a ese negocio sin poner en riesgo tu trabajo. ¡Toma nota!

¿Cómo emprender un negocio si tengo un trabajo de tiempo completo?

¿Has escuchado sobre el intrapreneur?

Es muy fácil dejar botado el trabajo y bajar tu desempeño cuando te encuentras enfocado en un proyecto propio, así que no está de más echar un vistazo en tu misma empresa y ver si no hay algo que puedas aportar; desarrollar un proyecto nuevo y apoyar a otro departamento, es decir, convertirte en un intrapreneur.

Conoce tus pasiones

Este punto aplica tanto si tienes, como si no tienes trabajo. El emprendimiento es complicado y demandante, pero claro, ¡también tiene sus ventajas! No obstante, puede llegar a ser demasiado cansado si además tenemos un trabajo de tiempo completo, así que será mejor que definas muy bien cuáles son tus pasiones... al menos para hacer la carga menos pesada.

Invierte tu tiempo

Si estás decidido a dar este paso, será mejor que aprendas a invertir tu tiempo y organizarte correctamente. No te decimos que no descanses, pero definitivamente tendrás que sacrificar ciertas actividades al menos por un tiempo.

¿Cómo emprender un negocio si tengo un trabajo de tiempo completo?

Domina las ventas

Probablemente no sea lo que más te gusta, pero si es así, será mejor que le vayas encontrando el gusto, pues para hacer crecer tu negocio deberás de aprender a vender ¡hasta piedras! Así que ve preparándote en esta disciplina.

No te olvides del marketing digital

No necesitas ser un experto en todo, pero no puedes olvidarte de aprovechar las herramientas que están a tu alcance. Una página web y redes sociales son fundamentales para llegar a tu mercado, ¡especialmente en estos tiempos!

Te puede interesar: ¿Existe una edad IDEAL para emprender?

¿Cómo emprender un negocio si tengo un trabajo de tiempo completo?

Delega

Llegará el momento en el que ya no puedas hacerlo tú solo, lo cual es una buena noticia, pues quiere decir que ya vas creciendo, así que no dudes en contratar un poco de ayuda, pero claro, no te emociones de más, antes de todo necesitas hacer cuentas. Además, recuerda que siempre puedes apoyarte de comisionistas o plataformas que te contactan con freelancers.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.