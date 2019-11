Cómo convertir tu producto o servicio en uno que el público ANHELE comprar

De acuerdo con Nicci Levy, quien era representante de ventas de Botox en Beverly Hills, la gente estaba dispuesta a pagar miles de dólares en este producto, de hecho el negocio estaba en auge, pero “la experiencia era como ir al médico para vacunarse contra la gripe”, así que ella imaginó un negocio en el que la experiencia fuera tan anhelada como el servicio y por el cual los clientes estuvieran dispuestos a pagar, ¿pero cómo?

Prepárate y gana experiencia

El primer paso de Levy para crear el lujoso spa médico del hoy en día es dueña, tuvo que trabajar temporalmente en dos startups del ámbito médico para comprender el mercado al que se estaba dirigiendo, así como para aprender sobre los desafíos regulatorios, relaciones con los clientes y dificultades comunes.

Encuentra un inversionista con ideas afines

Nicci no conocía a nadie que pudiera invertir en su negocio, pero tampoco contaba con el dinero para hacerlo ella misma, así que asistió a un evento para mujeres empresarias en Santa Mónica y se inspiró en el discurso de Toni Ko, fundador de Nyx Cosmetics.

"Después del evento, le envié una nota con un artículo de noticias locales sobre lo que estaba tratando de construir, y solo le pedí que se reuniera". Gracias a esta arriesgada hazaña, logró obtener una inversión de seis cifras.

Encuentra tu lugar

Uno de los pasos más importantes antes de abrir un negocio es ubicar a tu mercado meta, tu cliente objetivo; en el caso de Nicci, ella sabía que se encontraba en una parte particular de Beverly Hills, en donde las mujeres van al gimnasio y después al salón. No obstante, no había locales disponibles, así que tuvo que entrar a los negocios y preguntar a los propietarios si deseaban mudarse.

“El dueño de una peluquería se estaba preparando para cerrar la tienda, así que me hice cargo de su contrato de arrendamiento", recuerda.

Prueba el concepto

Poco tiempo después de abrir, Nicci Levy se quedó sin capital, así que tuvo que enfocar sus esfuerzos en el marketing de guerrilla y sacar a flote la empresa con el poco presupuesto que le quedaba durante casi un año. Una vez que obtuvo las pruebas de que la gente realmente quería su servicio, pudo mostrar los resultados a más inversionistas y recaudar más fondos.

Fuente: Stephanie Schommer, Entrepreneur.

