Cómo convertir el FRACASO en una lección y no en una derrota

A nadie le gusta saber que ha fracasado, lamentablemente es parte del viaje y cada vez que vayas a emprender algo nuevo, tendrás que aprender a lidiar con el posible fracaso que viene en camino, no obstante, eso no significa que hay que dejarse vencer y en lugar de sentirnos derrotados, habrá que buscar un nuevo camino para intentarlo de nuevo.

¿Cuántos emprendedores famosos o magnates de la industria no han fracasado? Todos en algún momento han tenido algún tropiezo, mas eso no significó dejar de intentarlo, sino hacerlo de una forma diferente, así que presta mucha atención a los siguientes consejos:

Acepta la situación

Como en toda etapa de duelo, en este momento te toca aceptar la situación y dejar ir todos esos sentimientos de frustración, enojo e impotencia. Mientras más rápido comprendas que hay cosas fuera de tu control, más rápido podrás aprender la lección y continuar avanzando.

No te aisles

Es normal que lo primero que busques sea estar en soledad, sin embargo, debes recordar que la comunidad emprendedora siempre está para apoyarse, en las buenas y en las malas; se trata de personas que saben lo que es estar en tu lugar y seguramente sabrán cómo ayudarte a resolver tus problemas o al menos levantarte el ánimo.

No te enganches

No te decimos que lo mandes todo al diablo, al menos no definitivamente. Despéjate, date un tiempo para estar en familia y descansa; convivir con gente nueva, hacer cosas diferentes, relajarte y quitar tu atención del problema te ayudará a obtener una nueva perspectiva.

Prepárate

Ya sabes por dónde no ir; no tiene nada de malo dar un par de pasos hacia atrás y reconsiderar las reglas del juego. Prepárate, aprende y emprende de nuevo.

Sé realista

Comprende que aquellos que le atinan al ‘gordo’ son muy pocos y aunque eso no quiere decir que no te pueda suceder a ti, en su mayoría, todos necesitan invertirle años de trabajo y esfuerzo a un proyecto para que este alcance el éxito.

Como dice el dicho: “Me tomó 10 años convertirme en un éxito de un día al otro”.

Así que ya lo sabes, el fracaso no es el final del camino, es tan sólo el comienzo y lo mejor de todo es que te acerca mucho más rápido al éxito. No es fácil, no es cómodo, ni siquiera es bonito, pero es necesario.

