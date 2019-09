¿Cómo construir un negocio exitoso en Facebook? ¡Aquí los secretos!

Las redes sociales virtuales comenzaron como una forma de conectar entre personas y aunque actualmente podríamos decir que el objetivo es el mismo, las conexiones se realizan también entre empresas y personas, creando así la oportunidad de establecer una comunicación mucho más cercana con los clientes y hacer crecer los a negocios, pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo crear un negocio exitoso en Facebook?

Si hasta el día de hoy no has digitalizado tu empresa, ¡no esperes más tiempo! pues bien dicen los expertos que si no te encuentras en Facebook (o en Google), básicamente no existes.

El Internet nos está dando las herramientas necesarias para llegar a nuestro mercado, ¡y lo mejor de todo es que la mayoría son gratuitas! Así que hay que hacer uso de ellas.

De acuerdo con el director regional de Facebook, Joao Adao, que se presentó en el evento “Impulsa con Facebook en Buenos Aires”, esta red social es una de las más utilizadas por emprendedores, puesto que brinda instrumentos útiles para llegar al público con poca inversión.

"Hay emprendimientos de todo tipo porque lo que hace que la plataforma sea valiosa es la capacidad de llegar a una audiencia masiva con poca inversión. Además, el hecho de poder segmentar la audiencia por geolocalización o por intereses hace que cualquier negocio logre una mayor eficiencia", comentó para iProUP.

Ahora bien, entre sus consejos para potenciar los emprendimientos (y que también formaron parte de las capacitaciones que se brindaron durante el evento), el especialista señala:

Crea una página.

Asegúrate de crear un perfil comercial y no uno personal, puesto que las herramientas para negocios sólo están disponibles en ellos. Además, es muy importante que no te olvides de seleccionar la categoría a la que pertenece tu empresa, agregar fotos de perfil y portada, personalizar la página e ingresar la información pertinente (a qué te dedicas y cómo se pueden poner en contacto).

Construye una comunidad.

Puedes comenzar invitando conocidos, pero recuerda compartir contenido de valor que genere interés en tu audiencia, y claro, incluye algo de publicidad para llegar más lejos.

Explora las herramientas que ofrece la plataforma.

El mismo Facebook te va enseñando los pasos para ir creciendo tu perfil, pero hay muchísimas herramientas por descubrir. ¡Ponte a buscar todo lo que puedes hacer!

Emprendedores exitosos

Por supuesto que no podíamos concluir este artículo sin antes hablar un poco sobre algunos casos de éxito con emprendedores, como Rocío Alalu, quien creó Wonderplay Toys en 2014 y actualmente genera el 90% de sus ventas por las redes sociales.

"Hoy en día, las métricas de Facebook me sirven para entender un poco más al público y el marketplace de Instagram que se redirecciona desde ambos lados me ayuda a concretar las ventas que en un 90% salen de las redes sociales".

Además, agrega que “cada vez que sale algo nuevo, aprendo a usarlo rápidamente y eso me ayuda a crecer exponencialmente”.

Por su parte, Gustavo Annoni, que se dedica a fabricar carteras para su propia marca (‘Annoni Bags’) comparte que aunque comenzó como un vendedor completamente digital a través de Facebook, actualmente cuenta con un local-taller y el 75% de sus ventas las genera a través de esta plataforma.

"Arranqué hace seis años en las redes y hace dos abrí mi local, pero el 75% de las ventas las hago a través de Facebook e Instagram [...] si hubiese apostado directamente al local, probablemente mi emprendimiento hubiese fracasado porque hoy por hoy la mayoría de las ventas las concreto online.

Fuente: iProUP

