Científicos 'resucitan' genes de los últimos mamuts lanudos

Una pequeña población de mamuts lanudos vivió en la isla rusa de Wrangel, en el océano Ártico, hace cerca de 4 mil años. Se cree que pudieron ser los últimos de la especie y para saber más sobre las causas de su extinción, un grupo de científicos "resucitó" los genes mutados de un mamut de la isla.

De acuerdo con un estudio publicado este viernes en la revista Genome Biology and Evolution, investigadores estadounidenses desarrollaron un proyecto con el fin de estudiar si los genes del mamut funcionaban normalmente pero resultaron defectuosos.

En los últimos tiempos, los mamuts habrían sufrido una combinación de defectos genéticos que pudo haber afectado su desarrollo, así como su capacidad reproductiva y olfato, por la baja diversidad genética y limitación en su capacidad para lidiar con mutaciones dañinas por la reducción en su población en poco tiempo.

Los científicos realizaron una comparación del ADN del mamut de la isla de Wrangel con el de tres elefantes asiáticos y otros dos mamuts más antiguos, de la época cuando las poblaciones de la especie eran mucho más grandes. Ahí fue donde se identificaron algunas mutaciones genéticas exclusivas en el mamut de la isla.

... si sus poblaciones se mantienen pequeñas, también pueden acumular mutaciones perjudiciales que contribuyan a su desaparición", añadió.

Los genes alterados se pusieron a prueba para saber si tenía afectaciones en funciones elementales del mamut como el desarrollo neurológico, la fertilidad de los machos, los niveles de insulina y el sentido del olfato, por ejemplo, “sabemos cómo funcionan los genes responsables de nuestra capacidad de detectar olores”, dice Lynch.

"Para que podamos resucitar la versión de mamut, hacer que las células en cultivo produzcan el gen de mamut y luego probar si la proteína funciona normalmente en las células. Si no funciona, y no lo hizo, podemos inferir que probablemente significa que los mamuts de la isla Wrangel no pudieron oler las flores que comieron”.