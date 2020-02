Chill it, el microondas que enfría tus cerveza en 30 segundos

Cinco estudiantes argentinos de entre 24 y 31 años han creado una máquina que enfría bebidas en cuestión de segundos llamada Chill it, sin hielo y con mucha menos energía que una heladera. Los estudiantes han fundado una empresa alrededor de esta máquina, a la que apodan “el microondas que enfría”, que promete revolucionar el mercado de las bebidas frías.

Esto es un sueño para cervecero que está un poco más cerca gracias al trabajo de estos cinco estudiantes argentinos, que han desarrollado Chill it, un microondas que enfría latas en apenas 30 segundos y que ha dado de que hablar entre todas las personas del mundo.

Chill it fue creada por estudiantes

Estos universitarios se encuentran en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), donde los estudiantes de Administración de Empresas Marcos Condomí, Nicolas Kolliker y Santiago Schmidt, presentaron el proyecto en un trabajo práctico sobre innovación, incluyendo el modelo de negocios. La acogida fue tan buen que fueron los propios profesores los que los instaron a desarrollar el diseño a través de su propia empresa.

Pero el proceso no fue fácil, pues después fracasos el éxito en el método llegó con la incorporación al equipo de Luciano Cismondi y Pablo Di Lorenzo, estudiantes de ingeniería electrónica. Con ellos lograron transformar una idea que se perfilaba irrealizable en una máquina que actualmente funciona, para perfeccionar el productor y mantenerlo en espera de lanzarlo al mercado.

A pesar que se no se reveló el funcionamiento de Chill it o como fue estructurado se sabe que el aparato se enchufa como cualquier otro electrodoméstico, no lleva hielo y consume mucha menos energía que una nevera, logrando un 60% de ahorro energético.

Ya antes se han fabricado máquinas similares que enfriaban bebidas en 7 u 8 minutos, pero Chill it lo hace en menos de 60 segundos. Es por eso que, en palabras de uno de sus creadores: “Sabemos que no inventamos la rueda, pero la mejoramos en quince veces”.

