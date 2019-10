Checklist del emprendedor EXITOSO. El DINERO no es lo más importante

Si piensas que lo único que necesitas para convertirte en un emprendedor exitoso es dinero, la verdad es que hay mucho más allá de la inversión; ideas innovadoras, esfuerzo, dedicación y amor por lo que se hace, son solo algunas de las claves con las que inevitablemente llegarás al éxito, y es justamente de lo que te hablaremos a continuación.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, así como surgieron un millón 135 mil empresas en México del 2009 al 2012, ‘murieron’ 884 mil 240, y entre las razones por las que estos negocios no funcionaron se encontraron: falta de ingresos, exceso de gastos operativos, mala administración del dinero y problemas de préstamo.

Como ves, todos están relacionados con el flujo del dinero, el cual, sí, definitivamente ayuda mucho al momento de lanzar un emprendimiento, pero no es lo único que puede sacar a flote la empresa.

Piensa como CEO

Seguramente habrás escuchado hablar sobre el poder de las palabras; la forma en la que te expresas de tu negocio influye muchísimo en cómo tú lo ves y cómo lo ven tus empleados y clientes; si piensas pequeño, actuarás pequeño. ¡Créetela!

Descansa

Es normal que a veces te sientas cansado, tener un negocio no es fácil y para que puedas dar todo de ti es importante que descanses y tengas la mente trabajando al 100, así que no le tengas miedo al cansancio.

Arma un excelente equipo

Es normal que pienses en armar un equipo con tus mejores aliados, personas de confianza o grandes amigos, sin embargo, es importante que pienses en todo lo que cada uno de ellos puede contribuir a la causa. Analiza sus habilidades y fortalezas y procura que todo el equipo de complemente.

Las 10 mil horas

De acuerdo con el periodista y autor del libro Outliners, Malcolm Gladweell, necesitas invertir en promedio 10 mil horas para convertirte en un verdadero experto; ya sea que las utilices para leer, capacitarte, conocer gente nueva, hacer networking o cualquier cosa que sepas que te ayudará a cumplir tus objetivos.

Se honesto

No intentes convencer a la gente de comprar algo que no sirve o sabes que no les será de utilidad. Habla siempre con la verdad, se honesto a la hora de presentar tu producto y vende cosas (o experiencias) de calidad.

