Cancunense hace ganar Campeonato de automovilismo a Lamborghini.

La innovación automotriz representada en el cancunense Rodrigo Loyo Guiot, quien es el ingeniero de la Escudería Lamborghini para la Serie GT en Asia, que la noche de ayer se adjudico el titulo de constructores, así como de pilotos en el Campeonato en Ningbo, segunda ciudad en importancia, de la provincia de Zhejiang, China.



¿Quién es Rodrigo Loyo?



Rodrigo es un joven de 27 años de edad, cancunense, capricorniano y apasionado del automovilismo desde muy niño, desde que emprendió esta carrera, ha vivido viajando entre Europa, Sudamérica y actualmente Asia.



“Recuerdo que mi papá me llevó a una carrera de la Fórmula Cart en la Ciudad de México, desde entonces decidí que me quería dedicar a esto y busque desarrollarme en eso, primero trabajando en un taller mecánico y más tarde en el Autodromo de Cancún arreglando los Go karts”.





Copa Chevy / Superbike y de la Categoría Street GT Cancún 2009





En este serial de automovilístico en el que se combinaron autos de competencia, motos y autos deportivos de calle, Rodrigo jugó un papel muy importante, ya que junto a otros amantes del automovilismo, decidieron organizar la “Copa Chevy”, con diez carreras, en donde se tuvo un gran éxito.



“Fuimos los que más llenamos el autodromo”.





A correr por los sueños



Fue en 2010, cuando persiguiendo su pasión en Inglaterra, estudió en Oxford, ingeniería especializada en autos de carreras.





“Trabajé al mismo tiempo que estudiaba como ingeniero de pista en todas las categorías pequeñas, desde Renault, Fórmula 3 y Formula 4”.





“También he tenido la suerte de trabajar con mis amigos que son pilotos en las Fórmulas E e IndyCar”.



El genio detrás del auto

El está encargado de optimizar el auto durante la carrera, analizar todo lo que ahí sucede y detrás de la computadora, ser parte de los triunfos.



“Por computadoras vemos cada movimiento del piloto, si frena, en donde acelera, donde y como dobla y a que velocidad va y con esto puedo programar con los mecánicos que cambios habrá que hacer durante la parada en los pits, así mismo, con piloto como será la mejor forma de tomar una curva y doy las indicaciones de en qué momento debe hacerse la parada en los pits”.

Rodrigo Loyo, gran responsable de este triunfo para Lamborghini.



“Digamos, que las cabezas somos el piloto y yo; teniendo toda la responsabilidad porque cada error cuesta”.





Pilotos con los que ha trabajado





Alex Tagliani



Jarno Trulli



Vitantonio Liuzzi



Bernd Schneider



Salvador Durán



Andy Priaulx





Grandes momentos





- Como ingeniero de pista en la edición número 100, de las 500 millas de Indianápolis de la IndyCar.



- En la Fórmula E, como Performance Engineer.





Blancpain GT Series Asia CV

Durante este campeonato, el equipo en donde Rodrigo Loyo está encargado de dirigir los movimientos estratégicamente de los pilotos y de los mecánicos.

Esta es una categoría que utiliza a dos pilotos por auto, además de correrse durante dos días, hoy se lleva a cabo la segunda carrera en Zhejiang, China, siendo esta la que define el campeonato 2018.

Los pilotos de los Lamborghini Huracán GT3





Ellos son Dennis Lind y Martin Kodri, en uno de los autos y el otro auto es conducido por Hiroshi Hamaguchi y Marco Mapelli.



Ganadores del Campeonato de pilotos.