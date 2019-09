Bobbi Brown revela una excelente guía para tener éxito en tu empresa

Si eres de esas personas con ideas innovadoras y emprendedoras, esta nota es para ti, ya que si piensas hacerlo el éxito es una parte fundamental y lo mejor de todo es que la leyenda del maquillaje, Bobbi Brown ha revelado una guía esencial para tener éxito en cualquier empresa ¡no lo puedes perder!

De acuerdo con el portal entrepreneur, la maquilladora artística profesional, estadounidense, fundadora y CCO de Bobbi Brown Cosméticos, quien además se ha convertido en la leyenda del maquillaje, ha revelado algunos puntos clave para el éxito.

Bobbi Brown revela una excelente guía para tener éxito en tu empresa

Gracias el éxito obtenido en la industria del maquillaje, está siguiendo su propio consejo y construyendo varias marcas nuevas. Después de dejó la empresa en 2016, por u momento no pensaba en algo más que hacer, lo único que sabía es que estaba harta de la vida corporativa.

La emprendedora desde entonces ha ido encontrando la respuesta, expandiéndose a nuevos territorios con una línea de suplementos para Walmart (Evolution_18), un sitio web editorial (justBobbi) y un hotel boutique (The George), así como también tiene un nuevo podcast (Long Story Short) y un estudio de foto y producción (18Label).

Bobbi Brown revela una excelente guía para tener éxito en tu empresa

TE PUEDE INTERESAR: Crea un perfil de emprendedor con los siguientes puntos clave

De acuerdo con la entrevista del portal antes mencionado, la maquillista profesional reveló algunas de las cosas que la gente debe dejar de hacer, para obtener el éxito.

Bobbi Brown dijo que: “lo primero… dejar de enterrar sus cabezas en las computadoras. Por lo menos una vez al día, levantar la mano, salir a tomar aire fresco y platicar con la gente. Y dejar de tener tantas juntas.

“Soy una persona que cuando piensa en un proyecto piensan en qué es, cómo podría ser mejor, cómo explicárselo bien a la gente, cómo curarlo, cómo subirlo a Instagram y cómo visualizarlo. A la hora de crear Evolution_18 hice lo mismo que cuando estaba creando colores para una temporada o una categoría nueva de productos. Sólo haces las cosas. Un emprendedor es sólo una persona a la que le gusta crear cosas y le gusta que las cosas se hagan”.

Bobbi Brown revela una excelente guía para tener éxito en tu empresa

Otra de las cosas importante que dijo en la entrevista fue que: “No le tengo miedo al fracaso. Si algo no funciona, lo veo y dijo “OK, fue divertido, fue interesante. Esta es la razón por la que no funcionó”.

“Me siento cómoda cuando me equivoco, cómoda cuando tengo que admitir que no sé algo. Es interesante no saber las cosas, mientras no tengas miedo de preguntar y decir “Esperen, ¿qué es eso?”, Por alguna razón la gente cree que por ser un emprendedor exitoso tienes una varita mágica y que puedes aventarles polvos mágicos, y es como: Oigan, lo único que tengo es que nunca dejo de avanzar.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.