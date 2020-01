Blockchain descentralizada, la promesa de Telegram

Desde 2017 Telegram se encuentra desarrollando su blockchain, la cual busca ser la alternativa a las ya conocidas Bitcoin y Ethereum, ya que según sus prestaciones, Telegram Open Network o mejor conocida como TON, tendrá una mayor escalabilidad y también contará con apps, contratos inteligentes, y su propia divisa digital, aunque esto se ha detenido a causa de regulaciones.

Telegram dejará de participar cuando la red se active para los usuarios

Sorpresivamente, Telegram hizo énfasis que la directiva no creará apps, dentro de la blockchain posterior a que se lance, por lo que ya no colaborarán en cuento la red comience a estar activa para los usuarios en general, porque la intención es que esta nueva red sea descentralizada para todos, como menciona el comunicado, y serán los desarrolladores y colaboradores ajenos al proyecto los que incorporen las apps que funcionarán en el la red.

Telegram estrena blockchain

Telegram no gobernará la red, ni tendrá derecho total sobre la misma, tampoco se creará ningún tipo de sociedad, entidad o algún otro tipo de manejo de la red, el código de TON se mantendrá como open source para su consulta general, lo que pone a los directivos y empleados en la misma jerarquía que cualquier otro usuario de la red.

En caso de que algún empleado o directivo de Telegram quieran poseer Gram, no podrán ser parte de los procesos de voto, ni de las validaciones del blockchain, esta medida se tomo en base de la voluntad de los mismo empleados y directivos, con la finalidad de “evitar cualquier percepción de que Telegram o sus empleados pueden o ejercerán el control sobre TON”.

Gram, la criptomoneda de TON

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes mexicanas desarrollan sistema de colores para invidentes

“Los Grams aún no existen, nadie puede comprarlos ni venderlos antes de anunciar el lanzamiento de TON Blockchain. No se dejen engañar”, aparece en el comunicado, a pesar de que desde que se anunció la creación de esta divisa en 2017 y aún no hay ninguna, muchos sitios web ofrecen la misma hasta la fecha, por eso Telegram lanza la advertencia.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.