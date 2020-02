BioHackers, la nueva tendencia en Rusia

En Rusia existe un movimiento tecnológico que cada vez consigue más adeptos, y se llama biohacking, el cual consiste en integrar tecnología experimental al cuerpo humano para ‘mejorarlo’, también se incluye la búsqueda de modificar el genoma y evitar el envejecimiento.

Implantes luminosos con NFC

En el caso del uso de chips subdérmicos de biohacking se utilizan principalmente para realizar tareas cotidianas, como abrir el auto, desbloquear dispositivos, abrir puertas y pagar cuentas, situaciones por las que pasan prácticamente todas las personas, sin embargo un pequeño número de personas se han animado a implantar el chip en sus cuerpos.

Para otros, principalmente rusos ricos, el biohacking consiste en la búsqueda de vivir más tiempo, lo que esperan lograr a través de un monitoreo intensivo de sus cuerpos, tomando grandes cantidades de suplementos y ejercicio extremo.

Basado en el contacto entre la comunidad de biohackers unida en las redes sociales, estima que cerca de 1,000 rusos cuentan con chips implantados, la mayoría se hace instalar credenciales de acceso para el trabajo, mientras que algunos insertan imanes o implantan una brújula que vibra cuando giran hacia el norte.

Chips debajo de la piel

Chip programable NFC

En todo el mundo, los microchips implantados con fines de biohaking se utilizan para arrancar automóviles, encender teléfonos inteligentes, computadoras e impresoras, controlar la temperatura corporal y almacenar información médica o como tarjetas de visita.

Si bien algunos han expresado su preocupación por la posible vigilancia y piratería, la cantidad de personas con chip de biohacking es aún muy pequeña en Rusia, y a diferencia de los teléfonos inteligentes, los chips no transmiten la ubicación de los usuarios.

El empresario Stanislav Skakun dice que el biohacking se trata de extender la vida, potencialmente durante miles de años, una idea conocida como transhumanismo, "Todavía no he encontrado un chip que sea útil para prolongar la vida ... No veo ningún punto en hacerlo todavía".

En cambio, asiste regularmente a una clínica privada en Rusia que es el otro lado del biohacking donde las enfermeras llenan unos 20 tubos de ensayo con su sangre para su análisis, como parte de su exhaustiva rutina en los últimos cinco años, consistente en medir cientos de marcadores bioquímicos y tomar diariamente un puñado de vitaminas y suplementos.

El biohacking no sólo son chips

Además de las pruebas genéticas para identificar los factores de riesgo personales y compensarlos por medio del biohacking, se somete a pruebas de inflamación, colesterol, glucosa, densidad ósea, cortisol y la eficiencia de su sistema inmunológico; Skakun afirma que en los últimos cinco años, su edad biológica no ha cambiado en absoluto.

Algunos biohackers, la mayoría rusos han dado grandes avances en la terapia génica, una de las áreas más recientes de la investigación médica.

Controversialmente, el biohacker y científico estadounidense Josiah Zayner, en 2017 transmitió en vivo un intento experimental de alterar su propio ADN utilizando una nueva tecnología de edición de genes llamada Crispr.

El método Crispr busca recortar los genes no deseados

La herramienta de biohacking, conocida informalmente como "tijeras" moleculares, se está utilizando para tratar afecciones genéticas, como la enfermedad de células falciformes, y ha hecho que la edición de genes sea más accesible.

