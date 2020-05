Así funcionan los anuncios de TikTok con realidad aumentada

La innovación tecnológica adquiere cada día un mayor potencial en el marketing digital y la publicidad, es por eso que las redes sociales como Snapchat han sabido identificar sus beneficios y ahora TikTok está a punto de integrar la realidad aumentada.

Sin duda, TikTok tiene una gran audiencia que ya supera las 2 mil millones de descargas, lo que hace muy atractiva a la popular aplicación para las marcas que desean invertir en publicidad, sobre todo ahora que se planea el lanzamiento de la realidad aumentada para su nuevo formato de anuncio.

Realidad aumentada en anuncios de TikTok

Un reporte publicado recientemente por Digiday, apunta a que TikTok se encuentra trabajando en "AR brand effect", un anuncio que permitiría a los usuarios interactuar con los efectos visuales creados por las marcas, tal como lo hace Snapchat con sus populares fltros.

TikTok apuesta por la realidad aumentada para incentivar a los usuariosa dar click en los anuncios cuando graban sus propios contenidos, muy similar a la música de las Historias de Instagram, pero todavía no se conoce a detalle cómo funcionará la publicidad, sus precios o la fecha de lanzamiento.

Un portavoz de TikTok citado por el medio señaló que los efectos creativos son una forma divertida para que los usuarios se expresen y para que las marcas aporten un elemento interactivo a sus campañas con efectos creativos de marca. Por lo pronto, el proyecto de realidad aumentada está en fase experimental por lo que se compartirán más detalles cuando los tengamos.

Éxito de la realidad aumentada en publicidad

Esta no es la primera ocasión en que las marcas apuestan por la realidad aumentada en sus estrategias publicitarias, por ejemplo en el mundo del entretenimiento Netflix, Google y The New York Times trabajaron con esta tecnología en la tercera temporada de Stranger Things; incluso Warner Bros apostó por la innovación con Harry Potter, y Universal Studios con Jurassic World Alive. Además, también está Coca-Cola, Nike, Levy's, LEGO, entre muchas otras industrias.

Está comprobado que las experiencias publicitarias que incluyen contacto e interacción con los productos o servicios es una herramienta efectiva para reforzar el engagement y awareness en el mercado, así que es de esperarse que el valor de la tecnología inmersiva supere los 6 mil millones de dólares en ingresos a nivel global, según estimaciones de SuperData Research.

Una encuesta de Perkins Coie realizada en 2018 señala que el 20 por ciento de las personas reconocio las estrategias en realidad virtual, realidad aumentada y mixta, pero un año más tarde la cifra se duplicó a casi el 40 por ciento de los especialistas, evidenciando el crecimiento de la monetización en esta publicidad virtual.

Finalmente, se puede deducir que la tendencia tiene que ver con la adopción tecnológica de los usuarios, pues según el IBM Institute for Business Value, un 44 por ciento de los encuestados menores de 40 años a nivel mundial, usaron la realidad aumentada para hacer una compra en 2019, mientras que el porcentaje se reduce a casi la mitad en los mayores, como la Generación Z en un 21 por ciento y el 23 por ciento de los Millennials.