Andalucía apunta alto con un proyecto para innovar en la industria aeroespacial

El Catec o Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales mostraron al sector aeroespacial los avances que han logrado en cuanto a diseño durante los primeros tres años del programa europeo llamado 'Stephanie', el cual busca impulsar la innovación aeroespacial de Andalucía.

instalaciones del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales

Fue la semana pasada en la que el Catec fue la sede del programa 'Space Technology with Photonics for market and societal challenges', proyecto creado por’ Interreg Europe', misma en la que participa el centro andaluz.

La idea de este proyecto es la de estimular la I+D relativa a la observación de la tierra y el espacio,y así impulsar aplicaciones espaciales relacionadas con la fotónica y la observación de la nuestro planeta, y que tengan un elevado potencial de crecimiento y la capacidad para enfrentar problemas socioambientales en el viejo continente.

El centro andaluz muestra los avances de los 3 primeros años

Equipo del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales

Durante este evento se han visto distintos centros de investigación, e industrias, así como representantes de de la Administración andaluza, con la intención de mostrar los avances de la primera fase de este proyecto, el cual se está llevando a cabo por ocho socios de siete países europeos, Italia, Francia, República Checa, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España, de los cuales cada uno seleccionó una medida política para desarrollar en su localidad.

Estas medidas se suman al Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, que serán los cimientos para la Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, iniciando con los preparativos con la llegada del año 2020, y que tienen una repercusión importante según el comunicado del Catec, "Estas medidas representan una herramienta única para fortalecer el sector y una inmejorable oportunidad para aplicar las buenas prácticas que funcionan en otras regiones implicadas en el proyecto 'Stephanie', y desarrollar medidas y programas que impulsen el sector en Andalucía".

Desarrollo de nuevas tecnologías en el Catec

Con estas primeros tres años, el proyecto andaluz inicia con la cimentación para un ambicioso programa que arrancará por completo en el 2027.

