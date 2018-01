“Zona Geek” amor a primera vista

Fuera de Coto por Erik Coto

¡Hola!, me alegra nuevamente estar otra vez con ustedes, nuestros lectores del periódico que se toman un tiempo para apreciar y leer una columna de opinión, quiero compartirles el momento mágico, en el que descubrí un nuevo mundo, y es que a veces pasamos desapercibidos por tiendas comerciales o plazas, y no nos damos el tiempo de detenernos a observar algunos establecimientos comerciales, tal era mi caso, siempre caminaba por una plaza comercial y nunca me había percatado de un “pequeño” local que poseía un universo maravilloso, así es la Plaza de la Tecnología, aquí lo gracioso es que me llamó la atención porque ese día necesitaba un cargador para mi teléfono y pase a preguntar modelos, precios, y variedad.

Después de tener toda la información que necesitaba para un simple cargador de teléfono, bastó un simple grito eufórico de un grupo de jóvenes para llamar mi atención, ellos simplemente estaban conversando de las nuevas tendencias tecnológicas, pero el ambiente que se respiraba en ese momento era algo increíble, misterioso, intelectual e interesante. ¡Sí, ahí estaba la Zona Geek!

Esa tarde descubrí un nuevo estilo de vida, Geek: personas fascinadas por la tecnología y la informática. Y es que se les suele catalogar, quizá no como “esnobs” exactamente pero sí con una cierta forma de vestir, por ejemplo, poco definida o mixta. Algunos pueden vestir de manera casual otros de manera formal, pero lo importante para los que integran la cultura Geek, es encontrar gente para platicar o debatir temas referente a la tecnología o informática.

Es una cultura tan fascinante que al escuchar las pláticas de los Geeks, que pueden engancharte con tan solo algunas frases o definiciones, ellos suelen ser aficionados y apuestan por el mundo de la informática y los sistemas operativos, una vez que empiezas a indagar sobre este maravilloso universo paralelo no podrás sacártelo de la cabeza tan fácilmente, están fuerte el ‘enganche’ de saber y conocer más y más… que poco a poco te vas en volviendo de un lenguaje cibernético.

Para una definición mediática podemos utilizar la del escritor y profesor de computación Jon Katz, quien definió de la siguiente manera a la comunidad Geek; “Una nueva élite cultural, una comunidad de inadaptados sociales y amantes de la cultura pop”.

Podríamos pensar como el profesor Jon Katz simplemente al verlos, pero sería un severo error y caeríamos en la apología de la vida, juzgar sin conocer. En lo personal considero que lo podemos catalogar como un estilo de vida más allá de una cultura, porque el Geek igual representa fascinación por temas como ciencia ficción y en especial por obras literarias, series de televisión, videojuegos y películas como Star Wars, Star Trek, Stargate, Back to the

Future y Matrix.

Pero queridos lectores, les invito a que no se quedan con una sola opinión, sino que también puedan conocer un poco más de este estilo de vida, y así ustedes generen sus propias conclusiones u opiniones.