YucatánMereceMás

El cambio climático es una amenaza que a muchos nos eriza la piel y no por temor, es decir, no por ese temor irracional que llega a llamarse miedo y que nos paraliza cuando más necesitamos movernos, cuando requerimos actuar para detener lo que pone en riesgo nuestra vida, sino por la sensibilidad que nos permite identificar que algo muy fuerte, y a veces desconocido, nos pone en peligro.

La experiencia aporta mucho al desarrollo de esa sensibilidad, porque a medida que recorremos el camino, y encontramos en éste toda suerte de problemas por resolver, vamos desarrollando herramientas que hacen más fácil el tránsito por ese camino.

Sin embargo, hay un hecho que es real para la mayoría de nosotros, los seres humanos: no hay nada más atemorizante que el futuro y nada más inevitable. Hay futuros tan devastadores que no nos imaginamos sobreviviéndolos, así que peleamos y terminamos por huir, pero no importa que tan lejos huyamos o que tanto peleemos, el futuro nos alcanzará.

Podemos dar por cierta la idea de que saber que el futuro nos alcanzará irremediablemente debiera hacernos actuar de mejor manera, sea cual sea ese futuro, con sus bendiciones y con sus tragedias. Sin embargo, no es así.

Y no es así porque cada individuo, cada persona, con su experiencia de vida, con su herencia genética, con sus herramientas, con sus fortalezas y debilidades, ve el futuro de una manera y lo enfrenta con sus posibilidades, con su propia sensibilidad y con su propia conciencia.

En ese sentido, la mirada que ve al mundo no es una sola, como dice la famosa frase “Todo es según el color del cristal con que se mira”, pero a pesar de eso hay una especie de mirada “generalizada”, orientada por la concepción del mundo o filosofía, del momento que se vive.

¿No es verdad que quienes tenemos más de cuarenta años coincidimos en algunos recuerdos de nuestra infancia y la manera como la vivimos? Que señalamos la diferencia con la forma en que viven los menores ahora y exaltamos situaciones que, al final de cuentas, nos llevan a concluir que éramos más libres y “más sanos” y acabamos por sucumbir ante la nostalgia.

Pero no se trata de creer que “Todo tiempo pasado fue mejor”, sino de pensar que, efectivamente, el mundo ha cambiado; que nosotros, la humanidad, lo hemos cambiado y que todavía hoy, a pesar de la evidencia de los daños que hemos provocado al medio ambiente y que están revirtiéndose sobre nosotros mismos, existe una gran indiferencia y hasta apatía para enfrentar lo que es probablemente el mayor desafío de nuestro tiempo.

En el año 2013 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó su Quinto Informe de Evaluación. Su conclusión es categórica: el cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes.

Pero…¿qué significa exactamente cambio climático? ¿qué otros efectos está teniendo el hombre en detrimento del medio ambiente? ¿a quiénes afectamos? ¿qué áreas nos pueden ayudar a revertir el daño que hemos ocasionado? ¿cómo podemos hacerlo? ¿cuánto tiempo nos queda? ¿qué pasaría si no cambiamos?

Cambio climático, contaminación ambiental, su relación con la educación y la salud así como el uso sustentable de los recursos naturales, son temas de los que hablaremos en las próximas semanas en este mismo espacio, pero me gustaría concluir con una reflexión.

Los mayas constituyeron una civilización grandiosa que aún en nuestros días no deja de sorprendernos por la gran riqueza de su conocimiento acerca del universo, por su filosofía. Los yucatecos tenemos la fortuna de llevar en nuestros genes su grandeza, y por ende, la oportunidad de marcar un cambio contundente para la presente y de el ejemplo a futuras generaciones. Sin duda nuestro Yucatán lo vale, porque #YucatánMereceMás

