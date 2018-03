Yucatán y sus sabores: Orgulloso de nuestras costumbres y tradiciones

Si de algo nos caracterizamos los yucatecos es de nuestras costumbres y formas de expresarnos. Cuando cocino en otros estados de la República siempre me dicen que nosotros somos como un país aparte, debido a nuestra manera de hablar, de comer, o por nuestros guisos de cada día.

En Yucatán nos hemos acostumbrado a preparar algo diferente para cada día de la semana. Por ejemplo en mi familia, como en casi toda la Península de Yucatán, los lunes se come el famoso frijol con puerco; a la leña o al carbón es como yo lo preparo, tal y como me enseñó mi abuela en Valladolid.

Los martes preparaba bistec con papas acompañado con frijol cabax y sus tortillas hechas a mano. Los miércoles preparaba albóndigas con fideos, este guiso en especial le encantaba a mi hermano Azrael.

Los jueves era mi día preferido, porque mi abuela me consentía con un extraordinario potaje de lentejas con su tocineta, jamón ahumado, longaniza de Valladolid y pan francés de leña. Confieso que me comía tres platos, claro, no le ponía arroz blanco ya que eso se lo dejaba a mis hermanos.

Para los viernes acostumbrábamos comer pescado empanizado o pollo con chícharos... Nunca voy a olvidar aquella vez cuando mi abuela cocinó a ‘Coco’, la gallina de mi hermano Azrael, pues resulta que era su mascota preferida. ¡Definitivamente ese día fue una tragedia familiar!

Los sábados se cocinaba lomitos de Valladolid, con hibes y sus pimitos, sin lugar a dudas este es uno de mis guisos preferidos pues fue el primer paso que di al preparar yo mismo mis propios lomitos vallisoletanos a la edad de ocho años.

Y el domingo pues no podía faltar el puchero de tres carnes, aquí es donde aprendí a hacer ‘puch’ mis verduras y la carne que acompaña este extraordinario guiso. ¡Qué sabor tan delicioso!, y un obligado para los niños de aquellos tiempos, debido a los importantes atributos nutritivos de este manjar.

No puedo dejar de lado el famoso postre de mi abuela: el flan napolitano, el cual se preparaba con el molde de la mantequilla ‘de la lata azul’ que compraba en el ‘Chetumalito’.

Estas costumbres de todos los días mantenían reunida a toda la familia; primos y tíos disfrutábamos de los chismes de la abuela sin necesidad de distraernos con nada. No existían los celulares ni redes sociales, disfrutábamos mucho nuestra propia compañía, contar chistes, cantar entre todos y reírnos sin parar.

Luego me encantaba correr con mis primos juntando ‘busca-busca’ o ‘pesca-pesca’.

Cómo extraño esos días, sin embargo estos recuerdos me hacen valorar aún más a mi familia y a los amigos. Por eso cocinar es un arte que reúne a nuestros seres más queridos para compartir. La cocina definitivamente ha sido, y será, siempre motivo de unión y convivencia plena.