Yo, soy mejor que tú

El Baúl de los Recuerdos por Lucía Cruz

¡Lo sé! No es lunes, pero ahora también tendré la oportunidad de escribirles los viernes… Creo que ya se han dado cuenta que tengo algo con los títulos fuertes, así que les invito a quedarse hasta el final para que descubran el mensaje detrás del tema de este día.

Desde que tengo memoria, he odiado las injusticias, tengo conflicto con las personas que creen que siempre tienen la razón, o se consideran una especie de deidad y por lo mismo creen que su alta autoestima, les da derecho a hacerles el feo a los demás.

Y les apuesto que todos en algún momento de nuestras vidas hemos encontrado a alguien así, una persona que por sus relaciones o sus cargos, canaliza mal sus actitudes y, a lo mejor, ni siquiera se ha dado cuenta porque jamás alguien se los ha dicho.

No, no les hablo de un caso en especial o de algo que me haya pasado recientemente… Simplemente me nació escribirles de esto, de platicarles que, como bien, una vez mi mamá me dijo “el valiente vive, hasta que el cobarde quiere”. Tampoco les estoy diciendo que se defiendan cada que se sienten atacados y/u ofendidos, porque igual depende de la persona que lo dice y de quien lo recibe.

A veces no todos reaccionan como nosotros quisiéramos o haríamos, pero esto no implica que lo hagan intencional.

Lo que quiero decirles, es que seamos más conscientes en cómo tratamos a los demás, nunca sabemos por lo que el otro está pasando, ni cómo podrá recibir lo que hemos dicho. Porque una vez que lo dices en voz alta, no hay vuelta atrás.

Tal vez tú has sido herido por una persona así o alguna vez fuiste quien le habló mal a alguien más, creo que a todos nos ha tocado estar en las dos caras de la moneda. Lo importante es la solución que le damos a esto.

Siempre debemos recortar que sólo nosotros decidimos qué puede afectarnos, aprendamos a tomar las experiencias positivas y no dejemos que la gente abusiva nos llene de mala vibra. Sí, suena muy fácil, pero he aprendido a hacer de esto un hábito.

Así que la próxima vez que alguien te haga sentir menos, no se lo permitas o dale tu actitud más positiva, verás cómo cambia tu día.