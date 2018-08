Yo no fui, fue Teté…

Vaya drama el que se ha desatado en el Club Santos Laguna… de un momento a otro anunciaron que el “Cuerpo Técnico” había presentado su renuncia y la institución decidió aceptarla.

De acuerdo a lo que hemos leído en los diversos comunicados que han emitido ambas partes, todo sería por las diferencias que existieron entre un jugador y el Cuerpo Técnico… Más tarde sabríamos que el futbolista en cuestión era Gerardo Alcoba.

Más allá de lo que hayan declarado hasta ahora las partes involucradas, hay cosas que me parece que no se manejaron de la mejor manera y que no esclarecieron del todo lo que realmente pasó.

Si bien el equipo y los involucrados están en su derecho de guardar silencio o emitir lo que verdaderamente pasó, creo que hay algo que se les ha olvidado: que trabajan con personas, no robots, además, que tienen aficionados que también quieren saber qué pasó.

Pero, vámonos por partes: No trabajan con robots, sino con seres humanos. El primer comunicado en salir fue el del Club Santos, explicando que el “Cuerpo Técnico” presentó su renuncia.

Así es, durante todo el comunicado no son capaces de darle el crédito a las personas que conformaron el Cuerpo Técnico que los hizo Campeón del Clausura 2018. Como si su paso y renuncia, no mereciera el crédito necesario.

Luego la conferencia de prensa en la que Gerardo Alcoba donde admite que fue él quien estuvo involucrado en el conflicto con el Cuerpo Técnico. Admite que creyó injusta cierta situación y asumirá las consecuencias, trabajando para ganarse nuevamente la confianza.

En menos de un minuto, el futbolista en cuestión dijo que sería sancionado y, como anunció al principio, luego se retiraría sin contestar preguntas de la prensa. Reitero, están en el derecho de manejar los detalles de manera interna.

Posteriormente llegaría el turno de Robert Dante Siboldi quien “ante las barbaridades y mentiras que estaba escuchando” aclaró que tuvo que “dar un paso al costado porque la traición y la mentira no son parte de su código de valores”.

Nuevamente abriendo la incógnita de qué fue lo que realmente pasó. Se me hace incongruente tratar de esa manera a quien le dio tanto a tu institución y, principalmente, no esclarecer los hechos a tu afición. Nunca justificaré algún tipo de agresión (verbal, física y/o mental), si es que hubo alguna... Aunque al final, sólo los involucrados conocen los hechos reales…

