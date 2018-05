¿Ya tengo juicio?

Es probable que la mayoría haya escuchado hablar sobre las muelas del juicio, pero ¿qué son exactamente? ¿Les salen a todas las personas? ¿Es necesario someterse a una intervención para extraerlas? ¿Duele mucho el procedimiento? En este artículo te contamos en detalle sobre las famosas muelas del juicio para que no te quede ninguna duda al respecto.

Pero te preguntarás por qué se llaman muelas del juicio, y es que su nombre se relaciona con la edad en la que suelen aparecer estas muelas (a partir de los 16 años), donde las personas tienen un juicio más desarrollado y completo en comparación a la aparición del resto de la dentición definitiva que se produce entre los 6 y 12 años.

Las muelas del juicio, también conocidas como cordales o terceros molares, son el tercer molar que generalmente aparecen entre los 16 y 20 años. Aunque hay personas a quienes les aparecen antes, después e incluso nunca.

Son cuatro muelas cordales (aunque en algunos casos pueden erupcionar sólo algunas de ellas) y se ubican en la última posición de la línea de la dentadura, al fondo de la boca.

Su anatomía suele variar mucho, y puede tener entre una y cuatro raíces, y entre uno y seis conductos, algunos de ellos en forma de C. Cuando no tienen espacio suficiente para desarrollarse quedan retenidas dentro del hueso y se pueden inclinar en sentido mesial y/o vestibular lo que es importante de analizar a la hora de someterse a una evaluación ya que puede estar haciendo daño a otros dientes. Pero, ¿por qué es necesario extraerlas? Es muy común y frecuente que las muelas del juicio afecten a otros dientes al desarrollarse, ya que salen torcidos y comienzan a ejercer presión sobre molares vecinos, lo que puede causar mucho dolor, producir caries, inflamación y/o infección en los tejidos circundantes.

Su extracción se hace necesaria cuando las muelas no han erupcionado de forma correcta y están dando problemas en nuestra boca con posibilidades de afectar a otras piezas dentales cercanas. Además de modificar la posición de otros dientes, una muela del juicio que está mal posicionada puede llegar a causar caries y necrosis de la pulpa en las piezas más cercanas, por lo que es mejor extraerla para no