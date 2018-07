Ya no escribimos más cartas

Hace ya varios siglos atrás, una cultura que vio a caballeros y doncellas expresarse aún ante la distancia y transmitir sus mensajes más profundos, secretos, conspiraciones y sentimientos, se ha visto en la actualidad penando al borde de la extinción, o así lo parece haber estado en varias ocasiones.

Escribir cartas, al estilo de la edad media, entre enamorados jinetes hacia sus Dulcineas.

Hoy solo aparenta ser ficción clásica de la era moderna. Imaginar hoy que un escrito pueda tardar días e incluso semanas para ser entregado en las manos de tu amada, pareciera ser un calvario de eterno esperar.

Pero en ese entonces, el medio era lo suficientemente querido por otro tipo de razones sin importar el tiempo.

Una carta no significaba el hecho de enviar algo que decir, sino lo que conllevaba redactar y expresar aquel mensaje que por horas se cuajó ante la llegada tras varios días de ansiosa espera. Malgastar una hoja con algún mensaje que no fuera el deseo de estar al lado de tu amada, de escapar al horizonte, atravesar estepas y bosques hasta encontrar la morada donde vivir, entonces no era una carta con “valor sentimental”.

Si de algo tenemos que temer los que preservamos escribir cartas a mano, cuidando la redacción, embelleciendo la caligrafía del puño y delineando cada trazo, es su desaparición, o más allá de desaparecer que ya no sea un método válido de comunicación y expresión. Que por existir el email y las chat apps sea necesario erradicarlo, que su valor inocuo sea pisoteado por las generaciones que con teclados digitales y con asistentes de voz busquen la manera de denigrar la rapidez con las que escribir a mano se hace.

Si bien las cartas aún existen, quedan recluidas en aquellos de corazón artístico y romántico, escribir una carta es ahora más un arte olvidado y rezagado a los anticuados. Hay doble culpa en su estancamiento, una por parte de los hombres que dejan de expresarse de manera elocuente y ‘cursi’ y por el otro lado las mujeres, que ya no anhelan esperar tan preciados detalles escritos, pues ya no encuentran ningún valor en esas prácticas.

Ahora solo nos quedan las respuestas inmediatas, que tardan solo segundos para enviarse, donde escribir un testamento es aburrido y escribir poco es insuficiente, donde expresarte en cientos de palabras por chat, emulando redactar a tinta como en el papel corres el riesgo de ser cortado por una respuesta rápida del receptor antes de siquiera terminar de escribir tu mensaje, dejando un feo sabor de boca por no poder esperar a que escribas toda tu importante redacción o tu bla bla bla...Encontrar algo parecido a la realidad en este hecho es solo mera coincidencia.

No dejemos de escribir y no permitamos que las apps desplacen este bonito hábito. Es un valor agregado escribir a mano porque demuestra que el tiempo que tardaste en escribir fue brindado para un propósito. Ser leído con complacencia al poner empeño en el mensaje que hemos escrito.