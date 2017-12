¿Y tus propósitos?

Siempre en esta época del año empezamos con el recuento de cuáles fueron nuestros deseos o propósitos del año anterior, cuántos hicimos y cuántos no cumplimos, es más ni tuvimos la intención de cumplirlos o mínimo empezarlos. En mi caso los más relevantes fueron ahorrar, el cual empecé pero al final del año mi cuenta esta en cero pesos así que no lo cumplí y el segundo fue hacer ejercicio (ya se, todos siempre lo ponemos en nuestra lista de propósitos) y el cual tampoco lo cumplí ya que lo hice por temporadas y no fui constante.

Todo esto me llevó a preguntarme ¿Por qué no cumplí mis propósitos? ¿Eran muy difíciles? La verdad es que no lo eran ni lo son, pero estar dándole vueltas a lo mismo me llevó a la siguiente conclusión. Normalmente todos los propósitos que hacemos son pensando en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestra economía etc, pero al final siempre es pensando en nosotros, ¿Ya te diste cuenta? No considero que esto sea egoista pero este año ya decidí que lo haré diferente, seguiré pensando en mi bienestar, pero también en el bienestar de todo lo que me rodea, llámese personas, animales, medio ambiente etc.

Los invito a que este año tomen un momento de su día, piensen y analicen a fondo cada propósito de año que vayan a enlistar, anotar o sea como sea su tradición (lo de las uvas a mi no se me da así que prefiero hacerlo con tiempo y no a la mera hora) y que en cada propósito que anoten vean la forma de que lo que ustedes hagan le ayude a alguien más, es decir no pensar sólo en nuestro bienestar, así que aquí les van algunos de mis propósitos para este 2018:

Primer propósito: Este año aprendí y me informé mucho más acerca de la moda fast fashion y todo los que nos perjudica, en general desde el medio ambiente y que estas empresas enormes de ropa no son éticos ni tratan a sus trabajadores de manera digna, decidí que este año 2018 evitaré lo más que pueda comprar en estas tiendas enormes y tomaré opciones como marcas locales, marcas mexicanas, intercambios con amigas, ir a tianguis o bazares de segunda mano y poder encontrar las prendas que necesito de diferente manera.

Segundo propósito, este año empecé a convivir con más gente que en su alimentación no incluye carne en general, ya sea porque son veganos o en su caso vegetarianos, cuando empecé a investigar mucho más acerca de esto encontré que la carne en un 18% es cancerígena de inmediato empecé a disminuir en manera considerable la carne en mis alimentos, en lo personal lo estoy tomando por el tema de mi salud pero en verdad es horrible ver los vídeos de cómo maltratan a los animales cuando nosotros realmente no necesitamos su carne y que tenemos la opción tres veces al día o más de no ser parte de este acto tan cruel y eliminar la carne de nuestra dieta, ayudando a nuestro cuerpo y ayudando a muchos seres vivos que no tienen voz a que puedan seguir teniendo una vida digna y libre de maltratos.

No sé ustedes pero yo este año pensaré más en mis propósitos y trataré de que todos tengan un impacto mayor no sólo en mi vida si no en la de todo lo que me rodea, pueden empezar decidiendo el no usar popotes y de verdad eso le daría un respiro a la tierra de manera positiva y ustedes se sentirán mucho mejor sabiendo que contribuyen un poquito a la causa.

Si lo llegan a hacer seré la persona más feliz si me lo comparten por mis redes sociales, ya sea por FB/LaNetaByEli o por tw o instagram como @mrselizabethm y después de todo mi choro de Año Nuevo, deseo que este año lo caben con la mejor actitud, lo inicien con mucha energía y lleno de mucho amor.