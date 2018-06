Y sin embargo: Valor agregado

Jordy Abraham

Las universidades deben fungir como incubadoras de talento y no únicamente como espacios donde se reproducen conocimientos. Por supuesto que el dominio de elementos técnicos y la divulgación de información valiosa es imprescindible, pero dicho conocimiento solo es productivo cuando se pone al servicio de causas de trascendencia. Dicho en otras palabras, la profesionalización de los estudiantes debe ser útil en el desarrollo sostenido de una sociedad.

Así, los centros universitarios tienen la misión de incentivar el liderazgo en sus pupilos quienes, con toda seguridad, tomarán en un futuro no muy lejano decisiones de gran relevancia para la comunidad a la cual pertenecen. Por tanto, la educación es una inversión imprescindible para el progreso, pero no debe perderse de vista el concepto de la conciencia colectiva.

En este orden de ideas, el pensamiento individualista es contraproducente, ya que sesga la visión de las personas. Si solo se tiene la intención de adquirir conocimiento, para fines egoístas, difícilmente el sujeto en cuestión será un activo para su entorno. De hecho, con frecuencia aquellos que cuentan con un mayor grado de estudios, en la misma proporción dispondrán del potencial para ser agentes transformadores de su entorno, ya sea para bien o para mal.

Aquí es donde debemos detenernos y hacer la reflexión sobre los valores que se fomentan en las universidades. En primer lugar, es fundamental hacer notar que estas instituciones formativas son titulares de una extraordinaria responsabilidad que debe respaldarse con un compromiso auténtico. Los directivos y los docentes deben diseñar planes de estudio que alienten a sus pupilos a ser mejores profesionistas, pero también a ser mejores personas. Esto ya se ha implementado en ciertas instituciones y por ello son reconocidas, además de ser referentes en su ámbito.

Sin duda, hay un valor agregado distinguible en aquellas universidades que se preocupan por brindarle una formación holística a su alumnado. Sin embargo, de poco sirve el tener acceso a estas herramientas, si es que los estudiantes no las toman y las hacen suyas. Son precisamente los jóvenes universitarios quienes deben ser conscientes del papel tan importante de la educación en sus vidas, no solamente para obtener mejores salarios en un futuro, sino para convertirse en mujeres y hombres con capacidad de liderazgo con el propósito de ser los protagonistas en el desarrollo social. Los principios deben ser sólidos y la vocación de trascendencia debe estar siempre presente. Las universidades son foros inigualables para discutir sobre las ideas, pero al mismo tiempo, es necesario que se desempeñen como defensoras de los valores humanos, ya que de eso depende el porvenir de las futuras generaciones. Los países no se hacen ricos por sus bienes materiales, sino por haber alcanzado un nivel elevado en la educación de sus habitantes. Es cuestión de valor, el compromiso debe ser bilateral para ser efectivo.