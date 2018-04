Y sin embargo: Arenas movedizas

Jordy Abraham

Cuando un individuo se halla en un estado significativo de comodidad por un período prolongado, los efectos pueden ser nocivos para el crecimiento humano del sujeto en cuestión. Por supuesto que nos parece atractivo el imaginarnos una vida sin problemas, sin obstáculos que superar y sin preocupaciones, pero también es cierto que son muchas las lecciones valiosas que se adquieren en las horas más complejas del recorrido hacia el éxito.

La absoluta comodidad puede ser tan letal como las arenas movedizas, en las que la víctima se sumerge poco a poco, sin percatarse de que llega finalmente un punto de no retorno en el que todo está perdido. Así como en la activación física, el ejercicio es primordial para obtener resultados visibles, por lo que es indispensable el esfuerzo arduo para forjar el aspecto mental, tanto como para forjar el carácter. La pasividad no nos permite salir de un estado de confort y al no exigirnos demasiado, desaprovechamos los talentos que poseemos. Quienes no emprenden retos, no corren el riesgo de equivocarse, pero tampoco tienen posibilidad alguna de lograr la trascendencia en ninguno de sus horizontes.

Los personajes que han dejado un legado histórico y han conseguido dejar una huella remarcable tuvieron que atreverse a iniciar un proceso sinuoso que en la mayoría de los casos carecía de un apoyo contundente. Desde luego hay unos cuantos privilegiados a quienes nunca les ha faltado el respaldo económico, pero eso no quiere decir que no estén llamados a ser agentes de impacto positivo en su comunidad, por el contrario, el hecho de disponer de recursos debe representar una responsabilidad todavía más grande por servir al bien común.

Ahora bien, el cambio que el mundo que se necesita para resolver los grandes temas pendientes, solo se puede concretar a través de acciones, lo cual nos asegura que el permanecer acostados en la comodidad de nuestras casas, no traerá consigo una transformación sustancial del entorno.

Aun con ideas revolucionarias o con las mejores intenciones, no hay progreso sin voluntad de trabajo. La inacción es peligrosa porque es aliada de la apatía y cuando se pierde la sensibilidad en las personas, se pulveriza cualquier oportunidad de desarrollo social. El confort excesivo, limita la visión y puede propagarse como un terrible mal en la era contemporánea en la que es frecuente el fomento de la cultura del mínimo esfuerzo.

Para generar un impacto hace falta caminar varios kilómetros, empeñarse en alzar la voz y poner manos a la obra, mientras otros prefieren pasar de largo o ser simples espectadores. Los valientes no simpatizan con la comodidad, porque saben que las hazañas de verdad solo se pueden conseguir a través de vencer las adversidades. Busquemos la trascendencia y valoremos la diligencia hacia un mejor futuro.