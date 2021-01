Y siguen sin entender…

A horas de que el semáforo epidemiológico cambie en la zona norte de la entidad y, entren en vigor nuevas medidas de restricción para frenar el avance del COVID-19, la población en los siete municipios del norte del Estado sigue sin entender…parques, playas, centros comerciales, plazas, tianguis y otros sitios más presentan una gran concentración de personas sin cuidados de salud, ni de medidas sanitarias.

La mayoría alude una urgente necesidad económica para salir adelante. Demandan ingresos para mejorar su economía y piden, oportunidades laborales, bajo ese pretexto salen a las calles, pero no lo hacen con seguridad, no portan el cubrebocas, no utilizan gel anti-bacterial, no guardan su sana distancia y lo que es peor… aún con síntomas del SARS-CoV-2 deambulan en las calles.

La cifra de contagios va en aumento cada día, tan sólo en las últimas 48 horas hubo 300 casos, 215 de ellos en Cancún, lo que anticipa un nuevo colapso hospitalario, pese a que las autoridades sostienen que están listas para lo que viene en la pandemia. Lo cierto, es que el rebrote del coronavirus está superando todas las expectativas previstas.

Desde este lunes la zona norte del Estado regresa de nueva cuenta al color Naranja epidemiológico, lo que habrá de representar reducción al 50 por ciento en la ocupación hotelera, en restaurantes, en playas, limitaciones a la circulación en las calles, pero lo más preocupante es que se reducirá la mano de obra en la industria turística, lo que generará desempleo…y por lógica volverá la crisis en muchos hogares.

En otro punto…Mientras que la dirigencia estatal priísta que encabezan Candelaria Ayuso Achach y José Alberto Alonso Ovando pregonan a los cuatro vientos su alianza partidista con Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza por Quintana Roo, cuadros destacados preparan maletas para mudarse a otros institutos políticos…

Algunos como Mario Castro Basto siguen en la disyuntiva de irse o quedarse a ver el derrumbe final del tricolor…otros como Fernando “Chato” Bacelis no lo pensaron y ya están fuera del PRI, lo cierto es que los propios priístas insisten en que el remate de las candidaturas incluyó hasta la desaparición del logotipo del añejo partidazo…

TE PUEDE INTERESAR: ¡INCONSCIENCIA TOTAL! realizan fiesta clandestina en plena pandemia en Chetumal

Punto final…El Instituto Nacional Electoral (INE) dejó en claro que Morena no cedió sus tiempos de radio y televisión para campañas institucionales en materia de salud como pregonó su líder nacional Mario Delgado, por ello ordenó que los spots de radio y televisión en los que se hace alusión al tema fueran suspendidos de las permisionarios y concesionarias nacionales…bien dice el dicho que ofrecer no empobrece, el dar, es lo que aniquila no??