¿Y si le ponemos más horas al día?

Holi amiguitos, seré bien sincera con todos ustedes, son las casi 8pm del Martes 12 de Febrero y aún sigo en el trabajo, ya se que maybe no les importa, pero deben de saber que entro 6:30 am entonces este día ha sido demasiado largo, demasiado.

Y ya que estamos así de sinceros, plis escuchen Optimista de Caloncho, definitivamente me pone en un mood feliz y agradecida por todo lo que tenga, la escuche en el peor de los días o en el mejor.

Aquí el punto es que hay días en que en verdad por más que organices, hagas uno que otro ajuste a tu horario sientes que nada más no te da el tiempo, cumples chido en el trabajo pero dejas aún lado tu vida personal, cosa que últimamente me ha pasado mucho y saben algo, no esta cool.

Una manera que tengo muy personal que se las comparto ahora y es para medir a que le doy mas importancia o donde me doy cuenta es que en mi agenda tengo post it de 3 colores diferentes y ahí les va mi organización y método.

Rosa: ¡Tienes Vida!, En este color va todo lo que sea de mi vida personal completamente.

Morado: Trabajo, citas, entrevistas, llamadas, juntas todo, absolutamente todo lo que sea exclusivamente del trabajo.

Azul: ¡Que no se te olvide!, Aquí van todos mis pendientes, pagos, el café con la amiga, tramites del banco, lo que no se me puede olvidar en ese día en cuestión de cosas personales.

Al final puedes ver tu agenda y ver por colores ayuda muchísimo para saber que es lo que tienes más durante tu día, semana o al mes, y te darás cuenta a que le das más peso en tu vida de una manera como dice la canción casi sin querer.

Creo que es una buena manera de poder tener un equilibrio en tu vida, puedes poner que de cada 2 o 3 de trabajo tengas al menos 1 personal, ¿Les gusta la idea?

Ya saben que si hacen algo de esto yo soy la más feliz de poder leerlos

Te mando mucho besos y siempre siempre sonríe y se feliz, demasiado feliz.