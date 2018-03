Bernardo Flores Heymann / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- ¿Y el warning de Trump para su país? El domingo un loco desquiciado de nombre Stephen Paddock abrió fuego contra una multitud que estaba disfrutando de un concierto de música country. La lista ya marcaba 58 muertos y 515 heridos. Esto no es un hecho de una sola vez. En diciembre de 2016 otro ser malito de sus nervios y de su cabeza abrió fuego en un antro y mató a 49 personas.Podemos sumar los tiroteos en las escuelas y la tasa de homicidios que hay en cada ciudad de Estados Unidos para crear un warning que le impida al mundo viajar a ese país. Hacer recomendaciones reales y tangibles sobre la triste realidad que vive nuestro vecino del norte. En su última advertencia, Trump y su equipo golpearon de lleno a México, incluyeron a Quintana Roo por el incremento en la tasa de homicididos que hay en la entidad. Pero yo le pregunto, señor Trump, ¿qué hay con Las Vegas? En 2015 se registró un tráfico de turismo de cerca de 40 millones de visitantes al año con una demarrama de 8 mil millones de dólares. También en 2015, los homicidios en esa icónica ciudad se incrementaron 25% y la tasa de suicidios es la mayor de Estados Unidos. Con el terrible hecho de ayer, el ratio de los homicidios incrementó estrepiosamente. Y lo que me resulta aún más llamativo es que la mayoría los tiroteos por tipos tocados suceden en EU. Dejemos de lado la locura que agobia a algunos vecinos del norte, quedemos únicamente con todos los demás riesgos que existen solo por tratarse de la primer potencia del mundo. Eso debería contar, aunque sea poquito, para emitir un warning ¿no? Kim Jong-un quiere volar nuclearmente a su acérrimo rival Trump y nomás se jalan las trenzas. Pero las tensiones crecen y, aunque por el momento la cordura ha cabido en ambos, no es posible asegurar que esta tregua no dada se mantenga por mucho tiempo. La Agencia de Seguridad Nacional de EU debería decir entonces: recomendamos a la gente no venir porque nuestro presidente se la vive alebrestando a Corea del Norte con sus tuits. Pero no son el único enemigo que tiene. También está ISIS, que esos se cuecen aparte y se han centrado últimamente en Europa, pero según la CIA también hay agentes durmientes en territorio americano. ¿Qué recomendación daría el mundo a ese respecto? ¿Evite acercarse mucho al país porque siempre está en riesgo de sufrir un atentado terrorista? El problema con las advertencias es que son de dientes para fuera. No es lo mismo tener la sartén por el mango –como EU– y señalar a los que no cumplen con sus reglas que ser señalados por, ¡oh por dios! se arma la gorda y empiezan los horrores. Trump aquí tiene un tema de doble moral –siempre lo hemos visto– pero, mientras que en Charlottesville se vio, primero tibio y luego sacó a relucir su recalcitrante supremacista, en Vegas se limitó a decir que fue “un acto de pura maldad”. Pura malda, dice... ¿y sus tuits que son?

