¿Y ahora, quién podrá defendernos?

Laura Rojas / Columnista de La Verdad. @mlrojasm Cuántas veces escuchamos la trillada frase para que apareciera de un salto el Chapulín Colorado a “defendernos” de los malos? Pero ahora definitivamente no sabemos si reír o llorar, y es que esta semana la política se puso caliente a nivel nacional. Primero se vino la renuncia de Margarita Zavala al PAN para ir por la presidencia de la República y esto dejó al descubierto un partido fragmentado que, según Ricardo Anaya, lo que viene a hacer es fortalecer al PRI, pero ¿realmente se cree él mismo eso? Todos sabemos que si esto viene a fortalecer a alguien es al mismísimo López Obrador, un hombre que ha sabido esperar y pelear con garras lo que hoy se está saboreando de una manera tan inesperada incluso para él, porque así fue, sin previo aviso, sin que nadie lo esperara y mucho menos lo viera venir. La ex primera dama renunció y le hizo ver una vez más a México que la política se sigue manejando de muchas maneras menos de la verdaderamente democrática, y es que si muchos pensábamos que Margarita era la salvación, ciertamente hay un porcentaje muy alto que no lo define así y ese porcentaje habla de dos básicos: no está preparada para ser presidente de México y que México no está preparado para tener una mujer como presidente. Que no se nos olvide que la última candidata a la presidencia por el Partido Accion Nacional fue mujer, y su pérdida fue desastrosa llevándola a un tercer lugar no visto desde 1988 que algunos le adjudican a la “mala” presidencia de Calderón y Fox. Pero hoy es diferente, hoy el pueblo exige cambios, y los cambios no son sólo en la presidencia de la república, son en los gobiernos estatales, municipales, federales, legislativos y de toda índole. La gente está cansada del robo cínico y despiadado de los gobiernos. Hoy lo peor se puede venir, Margarita Zavala estará fuera del PAN, y esto puede ser un gran paso a la historia de México que traiga no sólo un partido nuevo a la contienda presidencial, sino también a una mujer como presidenta de uno de los países más machistas del mundo y, de no ser así, será que la única opción que nos queda es probar algo nuevo y distinto ¿Será que realmente nos puede ayudar “El Peje”? ¿Y ahora, quién podrá defendernos? Ésta será una historia que continuará. Definitivamente falta mucha tela que cortar, pero lo que es cierto es que hoy, López Obrador ve más cerca su llegada a Los Pinos. Y es que tal vez el que podrá defendernos será Julián Ricalde, ya lo vimos el domingo pasado en la celebración del 43 aniversario de nuestro amado Quintana Roo dándole unos puños al ex gobernador Félix González Canto y, como dicen por ahí, las noticias llegan rápido por Twitter y en este caso, no fue la excepción.

