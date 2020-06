Vuelve a las andanzas doña Marybel

Otra vez doña Marybel vuelve a las andanzas, otra vez se le fue al cuello del gobernador, dice que no permitirá el endeudamiento del Estado ¿pues con que poder cuenta doña Marybel o que poder cree que tiene su investidura como para hacer esas aseveraciones?

Quintana Roo está en una grave crisis financiera a la que ella contribuyó como diputada local del PRI, votando a favor de la propuesta de Roberto Borge de que la deuda pasara de 4 mil a 18 mil millones de pesos, es decir para que se incrementara en 12 mil millones de pesos.

Eso fue lo que aprobó la entonces priista Marybel Villegas ¿cómo calificaría Andrés Manuel López Obrador ese hecho histórico del que muchos quintanarroenses se acuerdan? ¡Lo reprobaría sin duda!, pero doña Marybel hace como que a AMLO le falla la memoria o como que ella no fue o es borgista.

Decir que no lo va a permitir suena a que lo dice desde su fonda o cocina económica, porque ni siquiera tiene la mayoría de los votos morenistas e el Congreso Local donde se va a decidir si, ante la necesidad del Gobierno del Estado de contar con recursos para impulsar apoyos a los empresarios y para programas de asistencia a la familias más vulnerables, se recurre a préstamo o no, que de suyo la propuesta tiene un sustento real ante los efectos del Covid1-19 en el estado.

Una recordadita no estaría mal, fíjese usted en aquel año 2013 doña Marybel voto, loca de contenta y airosamente aplaudiendo, por incrementar la deuda al Estado junto con don Jesús Pool Moo, doña Susana Hurtado, don José Luis Toledo Medina, don Mario Machuca Sánchez, don Pedro Flota, Juan Carrillo, doña Arlet Molgora, entre otros, puros amigos y amigas de don Robeto Borge, quien, por cierto, dicen que fue muuuy generoso con ellas y ellos por aprobar esa deuda con suculentas recompensas, que dicen por ahí quedaron pruebas de ello, como la entrega de patentes de notarias, placas de taxis, departamentos, y que están en poder del gobierno del estado.

Entonces sería muy recomendable que la asesora de doña Marybel le recomiende que mejor no se meta a ese tema porque es como darse un tiro en el pie, porque debe saber que ya estamos en los tiempos políticos en que la ciudadana es más capaz de valorar la congruencia en los políticos y políticas.

La Verdad Pura: Don Andrés Manuel López Obrador vino a decir a Quintana Roo que Carlos Joaquín es un Gobernador honesto, responsable y con dimensión social ¿lo escuchó doña Marybel? Ya aquí lo he dicho, de todos los políticos y políticas del estado, quien más se acerca a don Andrés Manuel López Obrador en sus principios u convicciones es el mismo Carlos Joaquín, si no me creen, ya lo veremos en las dos próximas contiendas.