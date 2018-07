Vuela pajarito, vuela...

¿Les ha pasado que se encariñan tanto con una persona que les cuesta despedirse de ella? Siendo honesta, las despedidas me cuestan cañón… Soy la clásica que se tira al drama y las lágrimas de cocodrilo se hacen presentes.

Pero ya saben, siento que con las despedidas automáticamente sentimos que algo está por cambiar. Aunque siempre he dicho que me gusta creer que somos seres cambiantes, cuando se trata de mi círculo social cercano, me niego a los cambios.

Amigos, familia y hasta las mascotas, me cuesta mucho desprenderme de todo aquello que alguna vez me hizo feliz, más cuando lo sigue haciendo. Pero así es la vida, uno tiene que crecer y evolucionar.

En esta vida bien dicen que no se trata de quién llega, sino de quién se queda pase lo que pase. Sin embargo, algunas veces la vida nos lleva por otros caminos aunque no lo quisiéramos, pero esto no significa que hayan lazos que deban romperse.

Lo sé, le estoy dando vueltas y vueltas al asunto.. Pero créanme que a mí también me cuesta hacerme a la idea de que esto está pasando, porque hay cosas que quisiéramos que fueran eternas.

Ya saben, hay momentos que quisiéramos conservar por y para siempre, que todo se quedara así. Esos momentos de película en los que pasan y pasan los años, pero las personas que te rodean siguen siendo las mismas.

Cuando eres pequeño se te hace más fácil remplazar tu lugar favorito, tu comida favorita, tus compañeros o amigos; pero cuando creces, aprendes a valorar cada aspecto de tu vida y por lo mismo resulta muy complicado.

Hoy me toca despedirme de un tierno pajarito… que abrirá sus alas, para emprender el vuelvo propio. Iniciará un camino que parecerá lleno de incertidumbres, pero es lo normal al inicio de una nueva aventura.

Al final, de eso se trata la vida, de buscar el crecimiento constante en todas las facetas de nuestra existencia. Superarnos como seres humanos, apuntar cada vez más alto y salir de esa zona de confort que nos termina consumiendo.

Todo cambio en nuestra vida puede ser para bien, sólo se trata de la manera en la que lo queramos ver. Éxito a todos aquellos que tienen el valor de emprender el vuelo…

- Twitter e Instagram: @lucruzc